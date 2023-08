Starý jsem, nejstarší ne. Klepiš pokračuje a Jágrovi hrozí pokladníkem

Jaké bylo rozhodování, zda pokračovat?

Ježíšmarja, tam nebylo o čem. S Jardou (Jágrem, majitelem klubu) jsme byli domluvení už po sezoně, akorát se jednání protáhla. Ani jsem se nemusel přemlouvat, zdraví drží. Jiná varianta než Kladno pro mě vůči rodině nepřipadala v úvahu. Jsem moc rád, že tady ještě můžu pokračovat.

Máte i roli mentora, je vám blízká?

Uvidíme. Budu si muset kluky posadit jednoho vedle druhého jako ve škole a něco je naučit. Dělám si srandu. Mentor je řečeno s nadsázkou. Když budu moct, rád klukům poradím a pomůžu. Jestli ještě ode mě nebo od Plekance, od nás starších hráčů, můžou něco okoukat, budeme jedině rádi.

Nechcete to dotáhnout do padesátky jako hrající majitel klubu Jágr?

Určitě mě motivuje, ale mě motivuje každý rok. Teď jsem si dal cíl dohrát tuto sezonu a pak se uvidí, co bude dál.

Partu zkušenějších doplnil Michael Frolík. Co vy na to?

Kdo?

Frolík.

To já nevím, neslyšel jsem to jméno. Uvidíme, jak bude vypadat. (mluví s kamennou tváří)

Hvězdy Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec i Michael Frolík chyběly na prvním tréninku. Vy jste se nechtěl přidat později?

Nevím, jak to mají oni, ale určitě se o tom pobavíme s pokladníkem. Proto jsem přišel první den, abych se tomu vyhnul. Kluci to nebudou mít levný!

Útočník Jakub Klepiš na tréninku hokejového Kladna.

Jak se vám zamlouvají dva noví zámořští hráči? Sideroff je produktivní útočník, Martenet dvoumetrový obránce.

Toho poznáte hned. Když jsem ho viděl mezi dveřmi, tak bych proti němu nechtěl hrát ani na tréninku jeden na jednoho. Čekáme, že bude vzadu tvrdit muziku, čistit to. A útočník Sid, na něj jsem slyšel chválu ze slovenské ligy, viděl jsem i nějaké jeho akce. Vypadá, že je šikovný. Doufejme, že zapadne. Uvidíme, jak se oba adaptují.

Jak hodnotíte změny v kádru?

Odešlo dost lidí. Bude nám chybět Áda Kubík, každý rok dával kolem dvaceti gólů. Jsou tu jiní, přišel Denis Kusý, věřím, že střeleckou roli vezme za něj. Posily kromě dvou zámořských kluků známe, potkávali jsme se spolu, Strnad tady už působil.

Vytáhnou vás i noví hráči ze spodku tabulky? Baráž už byste si zopakovat asi nechtěl.

O tom žádná. Kdybychom loni pár věcí udělali jinak, mohli jsme být i v předkole play off. Hloupě jsme svými chybami ztráceli zápasy, mohlo být o patnáct bodů víc. Musíme se vyvarovat těchto věcí, udělat lepší partu a asi hrát všichni víc srdcem.

Jakub Klepiš 39 let, rodák z Prahy, hokejový útočník. Je mistrem světa z roku 2010, jeho reprezentační bilance je 98 startů, 27 gólů, 28 asistencí. Získal české tituly se Slavií (2003, 2008), vyhrál KHL s Ufou (2011) a Dynamem Moskva (2012). V NHL naskočil za Washington Capitals do 66 zápasů, zapsal si 14 bodů (4+10). V minulé extraligové sezoně za Kladno zasáhl do 34 zápasů, dal devět gólů a u jedenácti asistoval. V baráži ve čtyřech utkáních zaznamenal čtyři gólové přihrávky.

Budete už hokejem bavit sebe i fanoušky?

Každého baví víc, když se vyhrává, víc se těší do kabiny, všechno jde snadněji. Zase hrát dole je pro člověka výzva. Loni jsem si tím prošel. Blíží se mi kariéra ke konci, ale už v životě nechci baráž hrát. Udělám maximum, abychom se tomu vyhnuli. A věřím, že spousta kluků to cítí stejně. Není to nic příjemného. I když člověk prohrává, může ho to pořád bavit, pokud udělá dobrou partu. Anebo když bude hrát dobře, může taky prohrát, stane se. Ale nemůže se prohrát, abyste se na to vyprdli nebo dělali hloupé dětské chyby.

Naznačujete, že parta loni nebyla dobrá?

Vůbec nechci, aby to vyznělo, že loni byla špatná. Ale když se jádro stmelí ještě víc, můžeme hrát líp. V několika zápasech jsme vedli o gól nebo dva, ale nedotáhli to. Nejmíň patnáct bodů jsme ztratili v posledních pěti minutách třetí třetiny.

Přípravu jste začali ve Slaném kvůli rekonstrukci technologického zázemí na vašem stadionu. Je to komplikace?

Trošku zamrzí, že člověk nemá svoje zázemí jako na Kladně, ale důležité je, abychom byli na ledě. A je jedno kde. Musíme udělat dobrou partu na hřišti i mimo něj a jít do toho.