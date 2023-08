Hraje hokej, závodí na kole. Kladenský obojživelník Strnad obdivuje Van Aerta

„Spousta hokejistů ráda jezdí na kole, ale asi mezi nimi výkonnostně výjimečný jsem,“ připustil jednatřicetiletý útočník. „Už v dětství jsme veškeré dovolené s rodiči trávili na Šumavě nebo jinde po Čechách na kole. A zůstalo mi to, pak jsem se v tom našel sám. Trénink si takhle zpestřuji celý život.“

Kromě L’Etape, kde se vydal na trať dlouhou 102 kilometrů, se letos zúčastnil i dalšího silničního závodu Karlovy Vary – Unhošť. Zvládl trasu ještě o dvacet kilometrů delší a obsadil šestnáctou pozici absolutně. Kolo si vzal i na dovolenou do Chorvatska, tráví na něm velkou část svého volného času.

„Teprve před třemi lety jsem si od kamaráda koupil silniční kolo, do té doby jsem jezdil na horském. Silnice mě chytla, člověk si líp zazávodí a je to v jiné rychlosti. Průměr mám 33 až 35 kilometrů v hodině,“ prozradil autor třiceti extraligových gólů.

Hokejové Kladno zahájilo přípravu na ledě ve Slaném, trénoval i navrátilec z Českých Budějovic Jakub Strnad.

I na horském kole mu to šlapalo dobře. Před sedmi lety byl v závodě ČEZ Bike Prague nejlepší z hokejistů Kladna a Českých Budějovic, kteří startovali. Skončil třicátý ze šesti set závodníků, druhého nejlepšího hokejistu na trati dlouhé 35 kilometrů předčil o propastných 17 minut. Kladenští tehdy Motor porazili, a tak se českobudějovičtí hráči kvůli prohrané sázce museli na pódiu předvést v modrobílých dresech s Rytířem na prsou.

Strnad cyklisty uznává. A tento sport v profesionálním provedení považuje za náročnější než hokej. „Samozřejmě cyklistice se věnuji amatérsky, takže si vyjedu, když se mi to hodí. Ale trénovat denně na kole a dělat to profesionálně je podle mě mnohem větší dřina než hokej,“ usoudil. „Cyklisté musí polykat mnohem delší tréninkové dávky než hokejisté.“

Až jednou dá Strnad hokeji vale, zařadí do svého programu ještě víc cyklistických podniků. „Kolo je vytrvalostní sport, dá se dělat do pozdějšího věku. Vytrvalost vydrží déle než sprinterská kariéra. Na amatérské úrovni bych si vždycky nějaký závod zajel, ale že by to byla moje hlavní činnost, to už ne, trend je jinde. Cyklisté jsou mladší a mladší. Dřív jezdívali spíš starší kluci, ovšem Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard jsou mladší kluci,“ jmenoval dva hrdiny Tour de France.

On se však vzhlíží v jiné personě světového pelotonu, ve Woutu van Aertovi. „Líbí se mi nejvíc, je komplexní. Jezdí cyklokros, pak sedne na silnici a je ve všem dobrý. Je můj oblíbenec. A hlavně na cyklistiku je dost vysoký a docela i váží. Není typický cyklista, tedy vyhublý kluk,“ tvrdí o Belgičanovi s parametry 190 cm a 78 kg. Strnad váží stejně a měří jen deset centimetrů méně.

Letos v televizi hltal Tour de France prý nejvíc v životě. „Chytlo mě to. Třeba někdy v budoucnu tenhle slavný závod i navštívím,“ zasnil se hráč, který v extralize vystřídal dresy Kladna, Mladé Boleslavi, Sparty, Českých Budějovic a epizodně i Litvínova.

Když sedí na kole a šlape v balíku po asfaltkách, stíhá pozorovat i okolí. „Odreaguji se u toho, je to pro mě relax. Baví mě sedět a koukat, když se závodí v hezké krajině. Ovšem jízda v balíku je dost nebezpečná,“ zjistil. „Když před vámi někdo udělá nepředvídatelný manévr, není to úplně legrace. A čeho se bojím, to jsou sjezdy. Takový blázen nejsem. Radši si počkám a zaberu do kopce, než abych to z něj valil dolů.“

Hlavní Strnadovou náplní však zůstává hokej. Zkušený útočník se do mateřského klubu vrátil po třech sezonách, byť v té předminulé krátce vypomáhal. „V Motoru mi skončila smlouva a Kladno se ozvalo jako první, neměl jsem potřebu hledat něco jiného,“ přiznal bývalý kapitán Rytířů. „Když jsem tady hrál poslední celou sezonu, byli jsme okolo Vánoc desátí, pomýšleli jsme na předkolo play off. Přišel nový rok, šlo to rapidně dolů, měli jsme jedenáct porážek v řadě, dobrý dojem vymizel a byla z toho tragická sezona. Sestoupili jsme,“ vzpomíná na ročník 2019/20.

Teď chce Kladno povznést do lepších tabulkových pozic. „Byli bychom rádi, kdybychom se po letech trošku zavděčili fanouškům tím, že bychom se odlepili od posledního místa a mířili výš. Je jedno, jestli budeme osmí nebo desátí. Doufáme, že si to sedne.“

Na ledě snad ano, věří Rytíři. Ovšem že by si Strnad sedl na elektrokolo, které propaguje hrající kladenský majitel Jaromír Jágr, na to se zatím netváří. „Nebavilo by mě to,“ ušklíbl se vášnivý cyklista.