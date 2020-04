Že nemám vlohy na trénování? To je těžké říkat, reaguje Šlégr

Zjistil jste, že pro trénování nemáte vlohy?

Prohlásit to takto po nevydařené sezoně je těžké. Hlavní problém je, že jsem nezkušený trenér. Potřebujete léta praxe.

Platí rčení, že bývalý vynikající hokejista nemusí být automaticky dobrý trenér?

Hlavně jsem měl na bedrech hodně zodpovědnosti a úloh: byl jsem předseda představenstva, generální ředitel a ještě trenér. V tom není možné pokračovat, protože to je na jednoho člověka strašně moc věcí najednou. Proto jsme přivedli Pavla Hynka, který bude zodpovědný za sportovní úsek a jak vidíte, tak koná.

Proč zrovna on?

Protože má spoustu zkušeností. Sice především z trenérské oblasti, ale přehled má celkový. O tom to je. Je to člověk sportu a hokeje znalý, tak proč ne?

Věříte, že bude mít čich na hráče?

Těžko říct. Má za sebou zcela určitě nějaké výsledky. Věříme, že to je správný člověk. V předešlých letech jsme se vydali cestou zkušených hráčů, to se nám bohužel moc nevyplatilo, takže se budeme muset vydat jiným směrem.

Je to poučení? Člověk si myslí, že sází na jistotu a zjišťuje, že žádná nikdy neexistuje...

Víte, jak to je v hokeji. Ono to někdy může vyjít a budete slavný a naopak. U nás to zrovna nevyšlo. Je to věc, nad kterou jsme se museli zamyslet a stále se nad ní zamýšlíme. Musíme najít jinou cestu, která bude funkční.

K funkčnosti by měl přispět i nový trenér Vladimír Országh, kterého přivedl Hynek. Musel vás přesvědčovat?

Pokud berete trenéra, kterého neznáte osobně, tak si ho musíte ověřit u lidí. Obrovským bonusem je, že jeho asistentem bude Václav Sýkora, což je zkušený trenér. Kombinace s mladým koučem by mohla být dobrou volbou. I když Vlado Országh je mladý jen věkem, jinak má za sebou už 10 let na střídačce. Na papíře to vypadá, že by to mohlo fungovat. Zároveň ale vím, že loni jsme si také mysleli, že na papíře máme také výborné mužstvo. Přesto jsem přesvědčený, že jsme udělali správný krok.

Co trenér potřebuje nejvíc: respekt u hráčů, renomé, vlohy nebo zkušenosti?

Hlavně musí sbírat zkušenosti a být trpělivý. Nemyslím si, že je na trhu moc trenérů, kteří by ve své první sezoně měli úspěch. Musíte se učit, zůstat u detailů, věnovat se jim a pak se vám to vrátí. Je to podobné jako u hokejistů - také musíte nejdřív posbírat zkušenosti, aby zjistil, jak to na ledě funguje.

Hraje nějakou roli, že má člověk ke klubu veliký vztah? Říká se, že chirurg by neměl operovat příbuzné, protože tam jsou emoce.

U mě jsou určitě. Kdo mě zná, tak ví, že pro mě je Litvínov všechno. Dýchám pro něj, snažím se pomáhat klubu a možná proto došlo k tomu, že jsem tu zastával všechny pozice. To je pro mě obrovské ponaučení, ale neznamená to, že bych pro klub nechtěl dýchat dál. Jen u toho musím mít otevřené oči a chovat se obezřetněji.

Cítil jste, že se člověk nedokáže rozhodovat v důležitých momentech s chladnou hlavou?

Myslím, že zrovna já jsem trpělivý člověk, který se snaží všechno dělat s nadhledem. Někdy vám samozřejmě ujedou nervy, to k tomu asi patří. Ale když máte ke klubu tak úzký vztah, tak rozhodnutí jsou rozhodně trošku jiná, než když je dělá člověk zvenčí.

Jako bývalý výborný obránce máte u hráčů respekt. Platí to ale i u zkušených, kterých bylo v kádru hodně?

Já vám rozumím velice dobře, kam míříte. Kolikrát se stává, že ti zkušení s vámi hráli a není to úplně na bázi respektu, ale spíš přátelství. Nikdy to není úplně černobílé, má to spoustu dalších aspektů, které potřebujete poskládat, aby vám hráči uvěřili v daný moment, že vaše rozhodnutí neděláte pro sebe, ale pro dobro týmu. Přesvědčit všechny hráče najednou není úplně jednoduché.

Není to o tom být ras? Napadá mě Vladimír Růžička, který se s ničím a nikým nepáře...

To je otázka. Já vám dám obrácený příklad: pana Hořavu, což je neskutečně klidný člověk a funguje mu to taky. Je to o charisma, o zkušenostech, že jste si jednou něco prožili a víte, jak reagovat v daný moment. Já vím, že jsem v sezoně mohl udělat jiná rozhodnutí. Tím se učíte.

Člověka to láká na střídačku, protože je to nejblíž k hráči, viďte?

No jasně. Chce být v dění, chce pro to udělat maximum, aby milovaný klub uspěl. A najednou naráží na věci, které jako hráč nemusel vnímat. Je to rozhodně zajímavá práce, ale je to o trpělivosti a vzájemném respektu.

Na co se teď chcete nejvíc soustředit?

V současné době koronaviru je to těžké říct, protože se připravujeme na sezonu a zároveň nevíme, kdy se budeme moct vrátit do normálního režimu, nevíme, jak nás to dalece poznamená z ekonomického hlediska, jestli s námi budou dál spolupracovat partneři. Pro mě je momentálně zásadní věcí, aby byl klub stabilní.

Takže se už nebudete podílet na sportovní stránce klubu?

Nechci říct, že se na tom nebudu podílet žádnou měrou, spíš se musí práce rozdělit. Nemůže všechno dělat jeden člověk. Máme tři úseky: marketingový, provozní a sportovní a já bych měl nad tím vším dohlížet. Ale sportovních pravomocí se nevzdávám, s panem Hynkem komunikuju na každodenní bází.

Neříkáte si, že ty roky neúspěchů jsou divné, když Litvínov neměl špatný kádr a ani netrpěl finančními problémy?

Je to rozhodně zvláštní. Klub vedu dva roky a pokaždé jsem nabyl přesvědčení, že máme tak silné mužstvo, že bychom vůbec neměli pochybovat o play off. Po prvním roce jsme posílili a jednoznačně si mysleli, že jsme udělali krok k úspěchu. Místo toho jsme na tom byli ještě hůř.

Ta mistrovská kocovina je už dlouhá, co?

No to rozhodně. Věřte mi, že prožívat si takové nervy není jednoduchá záležitost. O to víc, když ke klubu máte takovou vazbu jako já.