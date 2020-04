Patriot, záruka bezpečí. Necitlivé rozhodnutí dovedlo Zlín k prozření

„Vyrůstal jsem tu, pro mě je Zlín srdeční záležitost. Patriot je asi správné slovo,“ kývne Svoboda pro iDNES.cz. Už v sezoně 1984/85, to se ještě jmenovalo moravské město během socialistické totality Gottwaldov, nastoupil Svoboda v klubovém dresu k prvním zápasům.

Po celá desetiletí zůstal s klubem spjatý. Po ukončení hráčské kariéry se vrhl na trenéřinu, od mládeže po dospělé. Loni na podzim dostal riskantní úkol, zachránit v kraji extraligu. Zlínu se pod tehdejším trenérem Antonínem Stavjaňou vedlo příšerně, po jedenácti kolech byl poslední, tak se generální manažer Martin Hosták rozhodl oslovit Roberta Svobodu.

Znovu.



„Někteří mě zrazovali, chodit k poslednímu týmu... Ale důvěra hráčů i realizačního týmu převážila,“ vrací se Svoboda k loňskému říjnu.



Přebral tým, jaký sám skládal v posledních dvou letech. V sezoně 2017/18 i o rok později dovedl jako hlavní trenér zlínské hokejisty do předkola play off z devátého místa.

„No, skládal... Oba ročníky byly hrozně těžké, okolí nás podceňovalo, odsuzovalo k zániku. Odcházeli nám klíčoví hráči (Bukarts, Šťastný, Kašík...). To ani nebylo budování, spíš záchrana v nouzovém stavu,“ vzpomíná Svoboda. „Až tahle sezoně měla být konečně první, kdy jsem věřil, že budeme lepší.“

Jenže...

Manažer Hosták se rozhodl, že chce k týmu větší jméno. Svobodu nahradil právě Stavjaňou.

Chyba. „Necitlivé rozbourání vazby,“ doplňuje Svoboda. „Zklamalo mě to, výsledky nebyly vůbec špatné, i druzí nás hodnotili povzbudivě. Nevím, jaké byly pohnutky k mému odvolání, nepátral jsem. Ale je to pryč a naštěstí se to vrátilo. Správné řešení!“

Jeho slova ostatně dokazuje konečný výsledek, z poslední příčky posunul Zlín opět do předkola, kde sérii s Olomoucí přerušila až pandemie koronaviru za stavu 1:1 na zápasy. Od té doby jsou hráči doma, užívají si volna, od května by měli začít s přípravou na novou sezonu.

Poprvé individuálně. „Asi to bude náročný z pohledu psychiky, hráči jsou zvyklí pracovat v kolektivu, patří k němu soutěžení, sranda, hecování. Takhle budeme doufat, že se svědomitě připraví. Nebezpečí je v tom, kdo má jak silnou vůli se přemáhat, protože to na dálku nemůžeme korigovat,“ přiznává Svoboda.

Vraťme baráž, fungovala

Kromě individuální přípravy se klub domluvil s hráči i na snížení platů, oznámil to v pátek na svých stránkách. Základní odměny snížil (i trenérům) od dubna o 40 procent, nevyplatí ani bonusy za postup do play off. Škrty se netýkají těch, kteří vydělávají pod 50 tisíc korun.

Dál? Svoboda už nepočítá do příští sezony s francouzským překvapením Valentinem Claireauxem (40 zápasů, 30 bodů), upozorňuje, že financovat sport bude v dalších měsících extrémně náročné a nejradši by se vrátil k modelu baráže.

Žádný přímý sestup a postup. Ať se prvoligový klub utká o místo v extralize přímo s jejím zástupcem. „Mně vadí jedna věc. Proč jsme se zbavili systému, který fungoval? Jak říká Jarda Jágr, co funguje, se nemění, nové bylo horší. Nemyslím si, že je sportovně správně, jak Kladno sestoupilo. Jestliže rozhodl jeden zápas, není to tak, že v lize nemá co dělat. Baráž by byla spravedlivá,“ tvrdí Svoboda.

Příští sezonu bude mít šanci se přímému sestupu sám vyhnout, na lavičce Zlína Svoboda zůstává. A protože v pátek hokejový svaz zveřejnil rozlosování, už ví, že v prvním kole se 18. září utká s Olomoucí.