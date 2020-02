Styďte se, že je Jágr nejlepší. A žádné volno, radí Kladnu Nový

Kladno je v tabulce aktuálně dvanácté. Po poslední prohře ho přeskočily Vítkovice a zespoda už začíná dotírat předposlední Litvínov, který má zápas k dobru. A aby špatných zpráv nebylo málo, tak formu začínají nabírat i poslední Pardubice.

„Přesto tvrdím, že aktuální situace není ještě kritická. Na druhou stranu je jasné, že situace není dobrá,“ nezastírá legendární kladenský útočník Milan Nový v rozhovoru pro iDNES.cz. Během se dostane rychle do varu, je poznat, jak ho situace milovaného klubu trápí.

Není to teď spíš o hlavě než o hokejovém umu?

Hráči se rozhodně nemůžou vymlouvat na rozhodčí. Mají to ve svých rukách a hlavní problém je v malé produktivitě. Naposledy proti Zlínu byli nejlepší Jarda Jágr s Vampolou, s nimi ještě Kanaďani. Ostatní musí přidat. Doteď hráli dobře, ale leží na nich tíha. Toho se ale musíte v zápase zbavit, protože za ně góly nikdo jiný nedá. Rozlosování je těžké, ale to má těžký každý tým.

Co byste poradil?

Do konce základní části žádný den volna. A kdyby někteří přišli na trénink ještě odpoledne, tak se možná hokejový pánbůh umoudří. Samo to nejde, pane. Nešlo to nikdy.

Nakolik jsou výsledky o zkušenostech?

Takhle to nemůžete brát, vždyť ten hokej hrajou nějakou dobu. Není to tak, že by soupeři Kladna hráli nějak brutálně a chtěli naše hráče zranit. Máte za sebou diváky, ale ten pohyb a nasazení...

Chybí vám?

První třetinu se Zlínem jsme vyhráli, ale pak soupeř přidal a byl všude o krok dřív, nebo byl dokonce lepší. To není o hlavě. Když vám jezdí nohy a vytváříte si šance, tak máte sebevědomí. Když ale vidíte, že taháte za kratší konec, tak se do šancí nedostanete. Když už zbývá posledních osm utkání, tak jediné, čím se do toho můžete dostat, je práce. Vím to z vlastní zkušenosti v NHL.

Vyprávějte.

Hrál jsem za Washington a měli jsme během Vánoc jediný den volna, já si dal krocana a trenér nám pak vynadal, že jsme se moc přejedli, protože jsme další zápas prohráli. Asi by teď teda měli trénovat nejvíc, co to jde, někteří by měli přijít i odpoledne. Vždyť my máme třicet střel a dáme jeden, maximálně dva góly. Zlomit to prací.

To platí obzvlášť pro tým, který nemá v takové hráče, viďte?

Přesně tak, jak říkáte. Když nemáte taková jména, ale budete chodit na tréninky, odpoledne budete pilovat střelbu, tak se to změní. Je posledních osm zápasů a něco musíte udělat. Nikdo nám to vítězství nedaruje. Jedině pak budeme u puku o krok dřív a dáme nějaký šťastný gól a to sebevědomí se vrátí. Sezením u tabule a kreslením si na ledě nic nezměníte. Tam je vám to k ničemu, když vám nebudou jezdit nohy.

Pozitivní je, že to má Kladno pořád ve svých rukách, co říkáte?

Je to tak. Ostatní se ale musí přidat k Jardovi. Nevím vůbec, jestli bude moct za Kladno hrát Petr Vampola po 15. únoru, protože je na hostování ze Slavie. Tihle dva a Kanaďani jsou platní. Čtyři hráči je ale málo, když hrajete o záchranu v extralize. To musí být tým vidět víc. Hráči by neměli čekat. Když mi to nešlo, tak jsem začal pracovat víc než ostatní. Pak mi všichni říkali, že mám štěstí, že se to ke mně odrazilo, ale štěstí přeje připraveným.

Jágr má v sobotu 48. narozeniny, ale musí být na nervy.

Jarda pro to dělá maximum. Ale v týmu je dvacet hráčů. Ti by se měli stydět, že patřil k nejlepším. Nemyslím to špatně. Kdybych aspoň vidět, že se ti naši hráči snaží. Dvakrát jeli sami na bránu, a nedali. Nebo kdyby si vypracovali šance. Tohle byla snaha bez efektu. Doma, kde máte za sebou diváky. Jak se jim bude hrát, až pojedou ven? Do Olomouce a do Liberce. To jsou těžší zápasy než doma Zlín! No tak pro to musí něco udělat! Přijít makat ráno i odpoledne. V NHL museli být hráči čtyři hodiny na zimáku. V ruské KHL šest hodin. Řeknete, že jste unavený, a nejste v sestavě. Je to možná tvrdý, ale hokej je tvrdá práce. Když chtějí něco dokázat a extraligu zachránit, tak by k tomu měli takhle přistoupit. To si myslím, možná si myslíte, že je to drsný, ale jinak se můžeme dostat do velkých problémů.

Máte ze sestupu strach? Nebo věříte, že se to zlomí? Že je to o jednom zápase.

Musíte tomu zápasu jít ale naproti. Prací. Nemůžete sednout do autobusu a cestou do Olomouce si nakreslit, jak hrajou. Ještě mají trochu času.

Už se ale krátí.

Tak tam přijedu o den dřív a makám dvoufázově. A ne že přijde ráno před zápasem na trénink osm hráčů, jen se rozbruslí a vystřelí do brány. To musí být 120% profesionální přístup. Pak věřím, že je největší šance vyhrát a otočit to.

Pak tým nemusí zajímat, že hraje těžké zápasy v Olomouci a v Liberci?

Když vám jezdí nohy, můžete zahrát dobrý zápas v Liberci i v Olomouci. Vždyť jsou na to trénovaní, aby odehráli dva zápasy za čtyři dny. Když nejsou, tak musí být pořád na ledě. Vím, že si pak můžou říkat, že je ten trenér hloupý blázen. Ale když vyhrajou, tak uznají, že to k něčemu bylo. Hráči jsou nespokojení pořád.

Je vidět, že vás současná situace hodně štve.

Mě to mrzí, protože vím, kolik stálo Jardu úsilí, než jsme se dostali do extraligy. Vybojovat si postup je šílená dřina. Sezona je pořád na nováčka dobrá, nemůžete čekat první rok zázrak. Teď když mají problém, by se k tomu měli postavit čelem, Jarda by měl říct: Budete víc pracovat, budete dělat tohle, tohle, tohle, aby hrály všechny lajny a tým aby víc bojovat.

Hokej je vlastně jednoduchý.

Je, ale musíte pro to hodně dělat. Já věřím, že to klapne. Když si to kluci přečtou, tak řeknou: On je to starej hokejista, ale hrál hokej dlouho, dobře a dával dost gólů, tak má asi pravdu. Třeba jim to pomůže. Je to taková rada pro kamarády, že bez práce nejde nic.