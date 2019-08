Další Musil v hokejové extralize. Do Liberce míří útočník Adam

Zvětšit fotografii Adam Musil (vpravo) s otcem Františkem (uprostřed) a starším bratrem Davidem, jenž právě získal mistrovský titul s Třincem. Teď proti němu bude nastupovat v extralize | foto: Profimedia.cz

Za Třinec už hraje obránce David Musil, který to dotáhl už na dospělácké mistrovství světa. Do Liberce teď míří jeho mladší bratr, útočník Adam, kterému se dávaly větší šance, že prorazí do NHL. "Je to velmi perspektivní hráč, který má do budoucna ty nejvyšší ambice," říká sportovní manažer severočeského celku Filip Pešán.

Dvaadvacetiletý Adam Musil byl v roce 2015 draftovaný ve čtvrtém kole St. Louis, aktuálním vítězem Stanley Cupu, ale v NHL nikdy šanci nedostal. A tak se po dvou letech strávených na farmě v San Antoniu rozhodl přijmout nabídku Liberce. Bílí Tygři doufají, že jim pomůže zvednout konkurenci v ofenzivě, odkud odešlo několik hráčů a především lídr Marek Kvapil, jenž posílil konkurenční Spartu. Těžko říct, co od Musila očekávat, protože podle čísel to není produktivní typ útočníka. V AHL nasbíral v uplynulé sezoně v 65 zápasech pouhých 14 bodů (6+8), podobně na tom byl i rok dřív, kdy v 54 duelech, kdy vstřelil 3 góly a přidal 8 asistencí. „Adam je členem jedné z nejtradičnějších českých hokejových rodin a s hokejem doslova vyrůstal. O jeho výborném charakteru svědčí i fakt, že byl kapitánem týmu v kanadské juniorce,“ upozorňuje Pešán. Od Musila se dá očekávat zarputilý styl, silný charakter a touha uspět. Těmito atributy, jimiž byl proslulý jeho děda Jaroslav Holík, otec František Musil i strýc Bobby Holík, může dobře působit na mužstvo. Za zmínku určitě stojí, že jakožto kanadský rodák z města Delta hrál i za tamní reprezentaci. V ní debutoval paradoxně proti Česku na Memoriálu Ivana Hlinky. Nakonec se však rozhodl reprezentovat Českou republiku. Za ní nastoupil na mistrovství světa juniorů a na svém kontě má už dokonce i osm startů v seniorském týmu. Od roku 2012 pravidelně nastupoval v juniorské WHL, kde hrál za tým Red Deer Rebels a kde se od čtyři roky později stal kapitánem. S Libercem podepsal Musil kontrakt do 30. dubna 2021.