Talentovaný Bukač: Nad nabídkou Liberce jsem neváhal, budu makat

„Dostal jsem nabídku, nad kterou jsem vlastně ani moc neváhal. Jsou tu skvělé podmínky a výborné zázemí. Před rokem jsem tu dva týdny byl a viděl jsem, jak organizace funguje, takže jsem teď už dobře věděl, do čeho jdu,“ řekl Bukač pro klubový web. „Bylo to rychlé, celé to trvalo asi týden. Měl jsem hned jasno, že nabídku přijmu.“

Dvacetiletý rodák z Mostu do Liberce přestoupil z kanadského týmu Niagara Ice Dogs. Hráč, kterého v roce 2017 draftoval Boston, byl v tomto tradičním klubu kanadskoamerické NHL třikrát na kempu. „Skvělá zkušenost! Zahrál jsem si s Chárou nebo Krejčím, což je pro mladého kluka něco nepředstavitelného,“ rozzářil se při vzpomínce.

Do Liberce ho přilákal i fakt, že klubu se daří vychovávat obránce pro zahraniční soutěže v čele s NHL, kam v minulosti zamířili Ladislav Šmíd, Radim Šimek či Filip Pyrochta. „Pro můj rozvoj je to nejlepší možná štace. Věřím, že tu dokážu hokejově růst. A kdo ví, třeba si jednou splním sen a do Ameriky se vrátím,“ uvažuje vysoký a urostlý hokejista, který prošel mládeží Chomutova.

Dobře však ví, že ho v Liberci čeká tvrdá práce, aby se v dospělé soutěži prosadil. „Mluvili jsme s (sportovním ředitelem) Filipem Pešánem, který mi to nastínil jasně. Že tu jsem, abych makal a rozvíjel se. Takže budu makat,“ směje se.

Z Liberce po minulé sezoně odešli obránci Ševc, Doherty a Stříteský. Ke stálicím zadních řad Šmídovi, Dernerovi či Kolmannovi však kromě Bukače přes léto přibyli i Knot z Chomutova a běloruský reprezentant Graborenko, takže konkurence nechybí. Talentovaný bek se zámořskou minulostí si však může vzít příklad z dalšího mladíka Tomáše Hanouska, který si už při svém premiérovém roce v extralize vloni vydobyl v sestavě Tygrů pevné místo.

Daniel Bukač se sám charakterizuje jako „dvoucestný bek“. „Nejsem vyloženě čistokrevný defenzivní obránce nebo naopak ofenzivní bek, od obojího trochu. Základem jsou defenzivní úkoly, a když je k tomu příležitost, rád pomůžu také ofenzivě,“ vysvětlil. „Řekl bych, že mám dobré periferní vidění a s tím související rozehrávku. Také mám na beka solidní proporce co se výšky a hmotnosti týče. Zároveň ale vím, že musím ještě zapracovat na střelbě.“