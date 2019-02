Prapodivná sezona. Má vůbec hokejová Sparta na víc?

Situace jednoho z nejslavnějších hokejových klubů v Česku není dobrá. Sparta prohrála po reprezentační přestávce oba zápasy, naposledy navíc na východě Čech s jednoznačně nejhorším celkem extraligy. Jen pro pochopení: Pardubice od poloviny listopadu zvítězily jen třikrát, z toho dvakrát právě nad Pražany.

To už je potupa!

„Myslím, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, tak budeme jen průměrný tým,“ říkal po zápase německý kouč Uwe Krupp.

Do něj šéf klubu Petr Bříza vkládal obrovské naděje. Věřil, že Spartu vytáhne zpátky na výsluní. Byl to omyl, rudí pod jeho vedením po nadějném úvodu tápou. Nemají výsledky, doma jsou navzdory neutuchajícímu zájmu fanoušků třetí nejhorší v republice, jejich hra nebaví.

„Podle mého je to hurá hokej. Lítá to jenom nahoru, dolů. Neznám Uweho taktiku, ale nevidím tam myšlenku. Je to jenom honění puku, Sparta takhle nikdy nehrála,“ říká nejlepší střelec klubové historie Jiří Zelenka.

A další výrazná osobnost sparťanské minulosti, Jiří Vykoukal, dodává: „Přechod středního pásma je opravdu jenom protečování puku. Nahánění je málo. Když potom vidíte, jak se do útočné třetiny dostává Liberec, Třinec nebo Hradec, tak je to o něčem jiném.“

Na místě je otázka, zda by na Kruppově místě vydržel jiný trenér tak dlouho. Nebo zda nejde spíš o to, že boss Bříza nechce přiznat chybu. Velký tlak si uvědomuje i vytáhlý německý elegán, který navenek mluví jako gentleman, který bere zodpovědnost na sebe, interně však zuří. V Pardubicích bylo jeho rozčilení slyšet i přes zavřené dveře kabiny. A nařízený trénink krátce před půlnocí to jen podtrhl.

„Krupp má kvalitu, ale je nový a sžívá se s prostředím. Vyznává styl, který je mu blízký z NHL a z Německa, kde se hraje jinak. Možná potřebuje čas, než pozná, že je nutné herní styl trošku upravit, aby byl funkční na český hokej,“ soudí Vykoukal.

Když loni vedení nutilo hráče povinně sledovat zápasy play off, dalo se to pochopit jako trest. Otázkou je, zda lze podobně vnímat noční tréninkové dávky v době, kdy tým bojuje o play off.

Sparta ještě na začátku týdne snila, že může uhrát šestku, a tedy přímý postup do čtvrtfinále. To stále není vyloučené, ale vzhledem k současnému rozpoložení týmu se to nyní jeví spíš nereálně. Pražané se musí koukat víc pod sebe, aby udrželi postavení v desítce čili alespoň postup do předkola.

Pravda je, že má Sparta všechno ve svých rukou. Drží čtyřbodový náskok na jedenáctý Zlín, se kterým ji – stejně jako s desátým Litvínovem – čeká vzájemný zápas. A pokud chce živit naději na šestku, pak musí bezpodmínečně uspět dnes v Mladé Boleslavi. Stejně jako později s Olomoucí nebo v Brně.

„Ale musí zlepšit produktivitu, dává málo gólů. Týmu chybějí střely a větší důraz do brány. A hlavně vůdce jako byl za mých časů Ríša Žemlička. Takový buldok, který vyburcoval kabinu. Chyb, které mužstvo sráží, je moc,“ vidí Zelenka.

Vykoukal je razantnější: „Bude to kvalitou. Byť se to při pohledu na soupisku nezdá, tak mančaft asi není tak dobrý jako týmy před ním.“

Sezona není zpackaná definitivně, ale vylepšit dojem bude těžké.