Krutý Krupp. Rozčílený kouč Sparty poslal hráče trénovat v noci po zápase

Spartě se po ostudné prohře 1:4 o dost vzdálil sen, kterým byl přímý postup do čtvrtfinále play off. Ten sice stále žije, nicméně nyní Pražany musí více zajímat situace pod nimi. A tedy udržení postavení v desítce zaručující alespoň postup do předkola.

„Porážku beru jednoznačně na sebe. Po zápase jsme si to s hráči vyříkali v šatně, chtěli jsme, aby pochopili, že musíme hrát lépe. Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme. Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, tak budeme jen průměrný tým,“ pravil Krupp po utkání v Pardubicích.

Ty od poloviny listopadu zvítězily jen třikrát, dvakrát z toho nad Pražany. I to podtrhuje hrozivou situaci Sparty. Tým prohrál oba zápasy po reprezentační přestávce a dostává se pod neúnosný tlak. Ten vyústil v nevídané řešení: noční trénink po extraligovém zápase a cestování domů.

Už v pátek se ukáže, jestli Kruppovy metody zaberou: Spartu čeká utkání v Mladé Boleslavi. Pokud neuspěje ani tam, bude postup do šestky už téměř ztracený.