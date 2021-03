Nabuzení sparťané: Pohár? Chutná to skvěle, ale my chceme titul

Zvlášť sladce dnešní zápas chutnal Lukáši Rouskovi. Mladý sparťanský útočník přidal k zisku Prezidentského poháru ještě čtyřbodový večer. Brankou sám načal Kometu, potom už servíroval gólové přihrávky spoluhráčům.

I proto je Sparta na konci základní části spokojená. Má první trofej, kterou si vysnila a ještě jsou její klíčoví hráči ideálně naladění.



„Daří se mně i týmu, je to spojené. Podařil se mi těžký zápas, získali jsme Prezidentský pohár. Všechno do sebe krásně zapadlo,“ liboval si po debaklu Komety Lukáš Rousek. „A Prezidentský pohár? Chutná to skvěle, ale není to přesně ta trofej, za kterou míříme. Je jen jedním z krůčků k cíli, za nímž si postupně jdeme.“



„Máme radost. Jsme první po základní části, ukazuje to na naši dlouhodobou dobrou výkonnost. Moc dobře si ale uvědomujeme, jakou trofej tady vlastně chceme,“ řekl sparťanský kouč Josef Jandač.

Jandač: Tragédie Třince nás mrzí

Sparta dosáhla po 51. kole na 108 bodů a prohra Třince 3:4 v Mladé Boleslavi utkání před koncem znamená, že už Pražany nemůže předstihnout. Do extraligového boje o vítězství v základní části extraligy však tento týden zasáhla rodinná tragédie kapitána slezského výběru Petra Vrány. Třinečtí proto měli jiné starosti. Je zřejmé, že na nich smutná událost zanechala psychické šrámy a jejich páteční prohra je už čtvrtá po sobě.

„Na to se mi těžko odpovídá. Podobnou situaci jsem zažil v Liberci, když se oběsil Pavel Kábrt. Chápu, že to asi není úplně správný přesný příměr, ale stala se obrovská tragédie a nám je to strašně líto,“ míní Jandač.

„Jsme první, to nás těší, ale nechci rozebírat tu cestu, jakou jsme k poháru došli. Stalo se něco strašně smutného, s tím bohužel nic neuděláme. Soustředili jsme se na sebe a takhle to na konci dopadlo,“ dodal trenér.

Sparta si v pátek proti Kometě ovšem sebejistě došla pro pětatřicáté vítězství sezony. Byla lepší, v první třetině zasadila Brňanům dvě rány, zkraje druhé části přidala další dvě. Hosté už na soustředěný výkon domácích nenašli odpověď.



„Těžko hodnotit výkon Komety, je to dvousečné. Po našem třetím a čtvrtém gólu měl zápas už klidný průběh,“ soudí Jandač.

Autor druhého gólu Sparty Robert Říčka přijímá gratulace od spoluhráčů.

Zleva Rhett Holland z Brna, Roman Horák ze Sparty a Peter Mueller z Brna.

„Věděli jsme, co dnes chceme, makali jsme od první do poslední minuty a na výsledku se to ukázalo,“ dodal útočník Rousek. „Chtěli jsme se pořádně připravit, což se povedlo. Ještě nás čeká jeden zápas doma, také ho budeme chtít vyhrát a připravit se dobře na rozhodující část sezony.“

Pauza? Dobro i zlo

Už zbývá jen nedělní hrací den a po něm si sparťané na týden a půl odpočinou a budou vyhlížet soupeře pro předkolo play off. „Bude fajn mít chvíli volna, ale je moc dlouhé. Připravíme se, abychom zase začínali vítězně tak, jak jsme končili,“ velí Rousek.

Kouči Jandačovi se model s dlouhým odpočinkovým cyklem nelíbí už proto, že je momentálně Sparta v zápřahu, rozjetá kondičně i herně. „Vypadneme z tempa. Špatně se to spočítalo. Argumentovalo se tím, že týmy z předkola by v případě pátého zápasu neměly jediný den odpočinku, a tak je to takhle. Je potřeba se nad tím zamyslet,“ zlobí se.

„My máme názor, že by bylo dobré zvýhodnit první dvě mužstva, která by nastupovala do play off jako první a nečekala by, až si zahrají ostatní,“ dodal.

Kromě toho dlouhého čekání bude jedinou kaňkou na jinak příznivé situaci Sparty zdravotní stav Ondřeje Němce. Zkušený bek, který přišel v průběhu sezony právě z Komety totiž odcházel z utkání v bolestech poté, co mu Dávid Bondra nekontrolovatelně padl z boku na koleno. „Ještě však nemáme bližší podrobnosti, jak na tom Ondra je,“ uzavřel kouč.

Zbývá proto jen vyléčit šrámy, zlehka oslavit Prezidentský pohár a připravit se na druhou, mnohem větší výzvu. Zvládne Sparta i tento úkol?