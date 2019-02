Extraligový průzkum: Je šance prosadit přímý sestup? Revoluce má naději

Minulý týden totiž Král překvapil v rozhovoru pro MF DNES, když oznámil, že si přeje zrušit baráž a zavést přímý sestup z extraligy. Později pak dovysvětlil: „Přikláníme se k variantě, že by jeden tým sestoupil a jeden postoupil.“

O obdobný revoluční krok, pro který ale chce mít posvěcení od šéfů extraligových celků, se pokoušel už před třemi lety. Bláhově si myslel, že výsledek „referenda“ bude mezi nimi půl na půl, jenže skutečnost byla pro něj zdrcující – 1:13. Rezolutně zamítnuto. Teď tvrdí: „Vidím reálně, že by ke změně mohlo dojít.“

Prý už od příští sezony.

Pět klubů souhlasí

Má slušný odhad, byť v jeho slovech zřejmě dál převažuje optimismus. MF DNES totiž oslovila manažery všech 14 extraligových celků a celkem pětkrát – z Liberce, Vítkovic, Brna a překvapivě i z Chomutova a Varů – slyšela jasný souhlas se zavedením přímého sestupu.

Stále je to menšina, i když ne taková jako před lety. K odsouhlasení je nutné obrátit na „víru“ alespoň dva až tři odpůrce. A to rychle, protože už koncem února se toto téma bude řešit na valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK).

„Kluby argumentují, že baráž pro ně představuje záchranný polštář.“ Tomáš Král, šéf českého hokeje

„Kluby jsou opatrné, bojí se, že budou mít jeden špatný rok a rovnou spadnou. Raději berou baráž jako síto navíc, skrze které nemusí propadnout,“ říká jeden ze zkušených hokejových činovníků. „Zavedení přímého sestupu a postupu odpálí, protože o tom moc nevědí.“

Ano, právě současnou baráž, kterou hrají dva nejhorší celky ze skupiny o udržení a dva vítězové semifinále 1. ligy, mnoho manažerů v anketě obhajuje. Třeba boleslavský Jan Tůma tvrdí, že „je bojem o extraligový život“. Jeho zlínský protějšek Martin Hosták zase vzpomíná, jak ji zažil ve Švédsku: „Byly to ty nejtěžší zápasy, jaké jsem hrál.“

Šéfy ale hlavně uklidňuje, že i tak zpackaná sezona, jakou teď prožívají Pardubice, se dá ještě uhrát „na remízu“. „Kluby argumentují, že baráž pro ně představuje záchranný polštář,“ ví Král. A i Josef Řezníček, ředitel extraligy, říká: „Jsem nakloněný přímému sestupu, ale není jednoduché to prosadit.“

Šéf hokejového svazu: Pokud bude chtít někdo do KHL, nezabráníme tomu Velký rozhovor s Tomášem Králem

Což o to, kdyby Král chtěl, tak by navzdory nesouhlasu klubů návrh pravděpodobně prosadil. Rozhodnutí je na výkonném výboru svazu, ve kterém sedí 11 mužů a jen pět zastupuje extraligové oddíly.

Navíc z této pětice je jeden z Vítkovic, další z Brna (z klubů, které s přímým sestupem souhlasí) a nejspíš ani Petr Bříza ze Sparty není proti. Král ale volí diplomacii a chce být – naprosto logicky – s extraligou v míru.

Proč chce svaz přímý postup

Že své tažení rozjel právě teď, má důvody. Král je nespokojený, jak málo mladých hráčů v 1. lize působí. Přitom se v současnosti z této soutěže nesestupuje (postoupit se do ní dá), což měl být potřebný klid pro manažery i trenéry, aby mladým dávali šanci. Svaz teď zvažuje, že budou v první lize povinné kvóty na juniory. Pokud by je však zavedl, zatímco v extralize už nejsou, neměly by prvoligové a extraligové týmy v baráži rovnocenné podmínky. Což přímý postup z 1. ligy řeší.

5 klubů z 1. ligy postoupilo za posledních šest let, kdy se hraje baráž v současném formátu.

Navíc svaz rozjel v 1. lize „projekt Dukla“ – financuje klub z Litoměřic, do kterého mohou extraligové týmy posílat mladé hráče, aby tu získali větší herní praxi. Od nové sezony má totožný oddíl fungovat i na Moravě, jenže kvůli baráži je prvoligový kalendář tak zhuštěn, že polovina hokejistů (nejen ze svazového týmu) končí sezonu už v polovině února.

A to je příliš brzy.

I toto jsou argumenty, kterými chce Král a spol. přesvědčit odpůrce z řad extraligových manažerů. Ti možná uslyší ještě na jeden: pokud by byl zaveden přímý sestup, mnohem lépe by se šéfům z dotčených klubů skládaly týmy na novou sezonu. Teď do konce dubna žijí v nejistotě – hráčské i finanční. V novém formátu by extraligoví a zvlášť prvoligoví manažeři měli mnohem déle času na lanaření (udržení) klíčových mužů.

8 extraligových klubů ze čtrnácti, tedy těsná většina, je nyní proti přímému sestupu z extraligy do 1. ligy.

Ovšem i kdyby Král nakonec přímý sestup a postup prosadil, jsou k tomu zapotřebí ještě další dodatky. Musí hlasitěji zaznít licenční podmínky, za kterých může klub hrát extraligu, neboť v 1. lize má momentálně většina týmů zcela nevyhovující stadiony včetně Jihlavy, aktuálního lídra. Jde i o finanční stabilitu klubů, neboť tu jsou reálné obavy, že by v budoucnu mohl některý klub přímo postoupit, ale následně by ho lidé ze svazu „od zeleného stolu“ vyloučili, což by nebyla ta pravá reklama.

Takže dočkáme se oné revoluce?