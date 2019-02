POHLED: Přímý pád z extraligy schválen. Dar (nejen) pro Jágra

Je to týden, co si Jágr pochvaloval, že svaz zvažuje zrušení baráže o extraligu, kterou by nahradil přímý postup a sestup. A buch! Ve čtvrtek v 15.43 dorazila novinářům do e-mailu „utajená“ tisková zpráva č. 91, v níž se skrývalo stěžejní sdělení. Od příští sezony poslední extraligový mančaft přímo sestoupí, zatímco vítěz 1. ligy půjde výš.

„Přímé postupy a sestupy považuji za sportovně nejspravedlivější,“ hájí počin šéf svazu Tomáš Král.

Ano, spravedlnost je teď tím, co zastánce a odpůrce rozděluje. Jágr, jehož Kladno se už pět let plácá v 1. lize, argumentuje: „Play off první ligy je prostě válka. Ti hráči hrají jak o život a může se jich několik zranit. A není možné mít nabitou sestavu na šest mužstev jako Real Madrid. Máš čtyři hráče mimo a jdeš proti týmům z extraligy, které se na tuhle fázi připravovaly čtyři měsíce. Co to je pak za spravedlnost? Jako kdyby musel boxer vyboxovat přes den pět zápasů, aby se dostal k večernímu zápasu o titul. Jak by ho potom asi tak zvládnul?“

Přesto ve čtvrtek pro iSport.cz přiznal, že by se spokojil, i kdyby vítěz 1. ligy a předposlední z extraligy dostali v baráži bodovou bonifikaci.

Hokejové změny v Česku Kromě zavedení přímého sestupu a postupu hokejoví šéfové schválili i zúžení juniorské extraligy. Tu od příští sezony bude hrát 17 či 18 klubů (teď 24) a nebude se z ní sestupovat. V extralize dorostu dojde od sezony 2020/21 ke snížení počtu účastníků ze 30 na 24. Uzavřená však dorostenecká liga nebude.

Mnozí extraligoví šéfové ale reagují, že baráž spravedlivá je i teď. Že prý by poslední tým měl mít šanci se porovnat s vítězem nižší soutěže a že v poslední době prvoligisté stejně skrz toto síto prošli dál. Jenže už nepřidávají jedno ale. Když se o patro výš dostali koncem dubna, horko těžko dával manažer dohromady extraligovou soupisku. Trh je tou dobou dávno přebraný.

Souhlasím se svazem. Vítězi 1. ligy – při splnění licenčních podmínek – mají být za odměnu otevřeny brány mezi elitu. Zaslouží si to, ne aby tvrdé pachtění mělo jen virtuální (barážový) nádech. A stejně tak si poslední zaslouží profackovat a alespoň na rok se ocitnout v „pralese“, však poslední roky ukazují, že adeptů na pár pohlavků je tu dost.

Co však ve čtvrtek překvapilo, je ráznost svazu. Král si sice s myšlenkou pohrával pár let, ale extraligové kluby byly proti. Až teď vyrazil do tažení – veřejně poprvé o zavedení přímých sestupů promluvil před dvěma týdny pro MF DNES. Ještě minulý týden naše novinová anketa ukázala, že osm celků (těsná většina) je proti, ale Král – navzdory původní představě – na jejich posvěcení nečekal. Výkonný výbor hlasoval 9:2 a on to zdůvodnil: „Netýká se to jen extraligy a má to dopad na celý český hokej.“

Teď musí přijít další kroky. Přímý postup umožní, aby svaz klubům v 1. lize poručil kvóty pro mladé, kteří nedostávají příliš šancí. To s baráží nešlo, protože by mezi soutěžemi panovaly nerovné podmínky.

Za rázné bouchnutí do stolu si Král a spol. zaslouží chválit, stejně jako za zúžení juniorské ligy. Jen ať entuziasmus nevyprchá s jarním nádechem, který čtvrtek přinesl. Aby český hokej zalilo slunce, musí do stolu bouchnout ještě mockrát.