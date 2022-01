Gól po rybičce byl odměnou za obětavost, těšilo pardubického dříče Poulíčka

Za největšího dříče a srdcaře Dynama v posledních letech byl jednoznačně považován Tomáš Rolinek, statut si zajisté udržel i rok po ukončení kariéry. Mezi aktivními pardubickými hokejisty však má zdatného následovníka, kterým je útočník Patrik Poulíček.

Nedávno zvolený kapitán pomohl v neděli dvěma góly sestřelit Zlín a Pardubice i díky němu zůstávají v letošním roce neporažené.

„Dlouho už jsem gólově mlčel, takže jsem rád. Těší mě, že jsem týmu pomohl taky jinak než nějakou tou poctivou prací,“ říkal osmadvacetiletý poctivák po utkání.

Poulíčkova první trefa? Ve 36. minutě klasický důraz a dobrá připravenost na brankovišti soupeře, teprve ta druhá ze začátku třetí části však ještě lépe odráží v úvodu zmíněnou bojovnost a obětavost pardubického odchovance.

Poulíček ve středním pásmu skočil proti soupeři rybičku na útočnou modrou, vybojoval puk pro Matěje Blümela, rychle si sjel před branku, dostal kotouč zpátky a definitivně pojistil výhru.

„Byl to náhlý nápad. Měl jsem dobrou rychlost a postavení proti puku, tak mě to takhle napadlo. Kdyby nás prohodili, tak by to bylo horši, ale štěstí přeje odvážným,“ měl radost Poulíček.

Skóre v době jeho počinu znělo 3:0 pro Dynamo, zápas byl čtvrt hodiny před koncem de facto rozhodnutý. Poulíček přesto neváhal na první pohled běžnou situaci vyřešit odvážným skokem. Gólové úmysly přitom ale neměl.

„Ta rybička by stála za to, i kdybychom gól nedali. Udrželi jsme díky ní pásmo a mohli jsme se tlačit do brány místo toho, abychom jeli bránit k nám. Gól pak už byl jenom odměnou za to, že mě to napadlo,“ popisoval Poulíček své pocity.

Dynamo nakonec vyhrálo 4:1, když za Berany deset minut před koncem v přesilovce korigoval Antonín Honejsek. Vedle Poulíčka se za domácí dvěma góly prezentoval také namotivovaný Anthony Camara. Osmadvacetiletý Kanaďan, jenž v minulém týdnu pod Zelenou bránou podepsal novou dvouletou smlouvu dal svůj devatenáctý a dvacátý gól v sezoně.

„Ta smlouva u něj ale zas tolik nerozhodovala. Anthony je namotivovaný i normálně. Jsme moc rádi, že s námi zůstane, viděli jste sami, že je to platný hráč,“ chválil parťáka Poulíček.

Brankář Zlína Daniel Huf (vlevo) sleduje situaci kolem své branky, povinnosti obránce si před ním plní zadák Tomáš Žižka.

Pardubice dokázaly vyhrát i letošní páté utkání v řadě, proti Zlínu přitom nastoupily poté, co několik hráčů prodělalo covid a museli na několik dní do karantény. „Je super se do zápasového tempa vrátit výhrou a nadále si upevňovat sebevědomí,“ říkal Poulíček.

Potřebovat ho jeho tým bude už ve středu v domácím utkání proti Olomouci (od 17 hodin), hned ve čtvrtek pak Dynamo nastoupí v Plzni. „Ukáže nám to naši fyzickou kondici. Musíme se dobře připravit a věnovat čas regeneraci. Ale neřekl bych, že to je nějak těžké. V play off to tak bude každý den. Série půjdou rychle za sebou, takže bych tomu zas takovou váhu nepřidával,“ uvažoval Poulíček.