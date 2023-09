Sedm výher v řadě. Karlovy Vary míří do sezony nabité sebevědomím

Pokud by se hrály místo přípravy mistrovské zápasy, byl by to pro hokejisty Karlových Varů snový start do extraligy. Naposledy Energie porazila doma Kladno 3:1 a potvrdila tak svou skvělou formu, po úvodní porážce si připsala už sedmé vítězství za sebou.