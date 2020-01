Třinecký Doudera předvedl férové gesto. Udělal by to asi každý, řekl

„Vyjížděl jsem od zadního mantinelu a vzal sebou i bránu,“ popsal situaci Milan Doudera po výhře 4:3. „Nevypočítal jsem to a strhl ji. Rozhodčí si asi myslel, že tam byla hokejka hostujícího hráče. Takže, když jsem viděl, že ho vylučuje, jel jsem za ním a řekl, jak to bylo.“



Soupeři férové jednání ocenili. Lenc uznale poklepal Douderu po holeni. „Milan ukázal, že za výhrou nejde přes mrtvoly, že volí cestu fair play, což je super. Tak by se měli zachovat všichni,“ řekl Radan Lenc. „Domácí přitom mohli v přesilovce dát gól. Anebo by se jim to naopak mohlo vymstít. Úžasné gesto.“

Milane, co říkáte na to, jak vás soupeři ocenili?

Jo, byli rádi. To by ale udělal asi každý.

Na druhou stranu přesilovky vám v tom utkání vůbec nešly, že?

To byla tragédie. Měli jsme tři a byly šílené. Přitom jsme si říkali, že si v nich zkusíme pomoct, ale bohužel to nevyšlo. Naštěstí jsme vyhráli, ale do dalších zápasů musíme přesilovky zlepšit, protože rozhodují.

Co utkání rozhodlo tentokrát?

Důležité bylo, že jsme hned (za 54 vteřin) dali gól, když Liberec ve druhé třetině snížil na rozdíl jednoho gólu (3:2). Zase jsme odskočili, což byl zlomový okamžik. Měli jsme trochu více klidu a věděli, že vedeme o dva góly. Třetí třetinu jsme se už snažili hrát jednoduše a ubránit to, abychom urvali tři body.

Jak těžké bylo ve třetí třetině čelit libereckému náporu?

Ukázali, proč jsou první, mají hodně kvalitní tým. Bylo to těžké, náročné utkání, mělo parametry play off, ale body bereme my. Teď nás čeká venkovní série, to budou další těžké zápasy a my v nich potřebujeme urvat nějaké body, abychom měli trochu klid.