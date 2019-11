Z výplaty mi asi nic nezbude, tuší po vítězné premiéře Hrachovina

Bílí Tygři premiérově nasadili do branky Dominika Hrachovinu, kterého získali v minulém týdnu. Brankář se zkušenostmi z finské a švýcarské ligy i KHL podal spolehlivý výkon. Ve svém prvním zápase v nejvyšší tuzemské soutěži předvedl 23 úspěšných zákroků a kapituloval jen jednou.

„Vítězná premiéra, co víc si přát. Možná kdybych chytil ten gól, bylo by to ještě lepší, ale zaplaťpánbů za tři body a že to mám za sebou,“ řekl 25letý gólman. „Před prvním zápasem samozřejmě byla tréma, ale jak se zápas vyvíjel, začal jsem si ho užívat.“

Utkání, ve kterém měl Liberec pomalejší rozjezd, rozhodla druhá třetina. Do vedení šli ve 23. minutě hosté. Bílí Tygři však brzy dokázali zápas otočit. Hudáček šikovnou tečí vyrovnával a Filippi poslal Tygry do vedení střelou do odkryté branky v přesilovce. Na 3:1 pro Liberec zvyšoval parádní trefou do růžku hned po buly Vlach.

V závěrečné části dali razítko na libereckou výhru po parádních akcích Ordoš, Šmíd a Hudáček, který se trefil podruhé. „Po gólu na 1:1 na mě jel Hanzl sám, pak jsme rychle přidali rychlý gól a tam se zápas zlomil. Je dobré, že jsme zápas otočili ze stavu 0:1, protože Litvínov hrál dobře,“ řekl brankář Hrachovina, kterého fanoušci za dobré zákroky častovali skandováním „Hrášek, Hrášek“.

„Z první výplaty mi asi nic nezbude. Platil jsem zápisné a navíc jsem vypsal prémii za výhru,“ dodal se smíchem.

Liberec po jasné výhře postoupil na šesté místo tabulky, na čelo má však minimální ztrátu. V nedělním utkání 19. kola extraligy se Bílí Tygři představí od 15.30 na ledě Zlína.