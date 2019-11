Byl jsem jako divák, chyběl jen popcorn, hlásil liberecký Hrachovina

Nový liberecký gólman číslo jedna v úterý pomohl svému týmu 17 úspěšnými zásahy k vítězství nad Pardubicemi 3:2 po nájezdech. I s jeho přispěním Bílí Tygři natáhli vítěznou šňůru už na osm zápasů. „Bylo to hodně těžké utkání. Chtěli jsme samozřejmě tři body, ale nesmíme být nenažraní, takže jsme rádi i za dva. Těší nás, že jsme prodloužili vítěznou sérii a snad nám to vydrží co nejdéle,“ řekl po utkání.

Liberečtí sice měli velkou střeleckou převahu, dvakrát ale museli dotahovat náskok Dynama. „Pardubice jsou sice poslední, ale hrají jako o život. Pro ně je každý zápas životní, hrají o bytí a nebytí. Nemohou si moc dovolit ztrácet body, protože strašák přímého sestupu je obrovský,“ uvedl Hrachovina, který na loňském světovém šampionátu plnil roli brankářské trojky národního týmu.

Brankář Dominik Hrachovina v libereckém dresu.

Tygři byli blízko rozhodnutí už v prodloužení, kdy na dlouhou dobu zamkli hosty před jejich brankou. „V tom nastavení jsem tam byl jako divák, soupeř se ani nedostal k nám do pásma. Jen mi ještě mohl někdo přinést colu nebo popcorn. Je to ale práce jako každá jiná. Postál jsem si v brance pět minut navíc a pak se šlo na nájezdy,“ prohlásil majitel dvou finských titulů s Tapparou Tampere.

Další utkání čeká Bílé Tygry ve čtvrtek od 18 hodin, kdy opět na svém ledě vyzvou v repríze semifinále minulé sezony Kometu Brno. Pro brněnského rodáka Hrachovinu by zápas měl být výjimečný, ale on sám to odmítá. „Pocházím sice z Brna, ale nijak speciální pro mě zápas není. Vlastně nikdy jsem za Kometu nehrál, i když jsem tam vyrostl. Možná to pro mě bude zajímavější, až budeme hrát u nich,“ přemítal 25letý brankář. „Čeká nás ale hodně kvalitní soupeř a znovu to nebude nic lehkého. Brno v poslední době dost prohrávalo, došlo tam i k výměně trenéra. Určitě nám budou chtít sebrat body, ale já věřím, že všechny zůstanou u nás doma.“