Plzeň obrat nedokonala. Neměli jsme vůbec dobrý začátek, litoval Kodýtek

Byla to bitva plná zvratů. Jihočeši nepůsobili jako nejslabší celek tabulky, přestože jsou v pořadí průběžně až úplně poslední, a opět dokázali, jak nebezpeční dokážou směrem dopředu být.

Plzeň nezachytila úvod duelu a gólmana Frodla zachránila po Jonákově zakončení až branková konstrukce. Tyč rozezvučel na druhé straně vzápětí i Pour, jenže ani on neuspěl.

Nakonec to ale přeci jen byla Škoda, která se dostala do vedení. To když se v přesilové hře krátce po půlce utkání opřel do puku vší silou Matěj Stříteský a propálil bezmocného Strmeně.

To bylo ovšem na poměrně dlouho dobu všechno, co Plzeňané ukázali. Rázem bylo na ledě jen jedno mužstvo. Českobudějovický Motor přeřadil na vyšší stupeň a třemi góly v rozmezí necelých pěti minut zvrátil výsledek ve svůj prospěch.

„Neměli jsme vůbec dobrý začátek a ve druhé třetině nám to tam napadalo. V té poslední jsme se s tím snažili něco udělat, srovnali jsme, ale bohužel jsme prohráli,“ konstatoval Petr Kodýtek, jenž odehrál své 200. extraligové klání.

Západočeši srovnali pomocí dvou dorážek. Nejprve Gulašovu střelu bekhendem dopravil do sítě sám jubilant Kodýtek, poté si svou odraženou ránu našel Luboš Rob a napodruhé už rozblikal světlo za brankou. To vše v době, kdy hrála Plzeň bez vyloučeného Jaroslava Kracíka. Zkušený útočník neudržel nervy a po vhazování sekl do ruky čárového rozhodčího.

Nesportovní chování a osobní trest do konce utkání.

Prodloužení už pak mělo rychlý spád. Miroslav Forman pláchl Strakovi a vystřelil Českým Budějovicím bonusový bod. Plzeň tak nenavázala na pondělní výhru v Litvínově, která přišla po předchozích pěti nezdarech.

„Věděli jsme, že Budějovice jsou nepříjemné. A jakmile nebudeme hrát s pukem, tak to bude směřovat ke špatnému konci. Ve třetí třetině se to zlepšilo, hráli jsme jednodušeji,“ povzdechl si Kodýtek.

Dlouhé volno Škodu, která momentálně okupuje čtvrtou příčku extraligové tabulky, nečeká. Tuto neděli se po Novém roce vrátí do akce, v domácím prostředí vyzve Třinec.