Náraz hned na začátku a českobudějovický Motor je stále u dna tabulky

Po vyloučení obránce Jakuba Suchánka a vzápětí i útočníka Víta Jonáka šli najednou domácí do tří. A Olomouc dvojnásobnou početní výhodou nepohrdla. Jan Káňa poslal kotouč na střed hřiště, kde byl Jan Knotek. Ten jeho přihrávku tečoval přesně pod horní tyčku a domácí brankář Jiří Patera byl bezmocný

Potom už to začalo být s domácím celkem v modrých dresech přeci jen lepší. Při hře pět na pět Motor svého soupeře několikrát zatlačil do jeho obraného pásma, ale srovnávací gól padl až ve 14. minutě při přesilové hře domácích. Z velkého úhlu poslal puk na brankáře Jana Lukáše domácí forvard David Gilbert a puk se po zádech olomouckého brankáře svezl až za čáru.

A za půl minuty se domácí tým mohl radovat znovu, to když Vít Jonák našel rozjetého Václava Karabáčka a ten svůj nájezd proměnil. Domácí tak vedli 2:1 a za stejného stavu šli také do kabin.

Těsné vedení vydrželo Motoru až do 26. minuty utkání. Po chybě v obranné třetině hráči Motoru přišli o puk, který hbitou střelou za Paterova záda poslal olomoucký Lukáš Kucsera. Druhá třetina už ani potom nenabídla tak pěkný hokej jako první.

Ani početní výhody se oběma týmům nedařily, ale z ojedinělé akce mohli Olomoučtí přeci jen skórovat. Hostující akci, při níž najížděli dva hráči v bílém na samotného beka Motoru a Jiřího Pateru ale gólem neskončila. Domácí brankář předvedl parádní zákrok.

Českobudějovický Zdeněk Doležal se s pukem prodírá mezi bránícími hráči Olomouce.

Třetí třetinu začali Budějovičtí hodně špatně, a to když musel na trestnou lavici za podrážení obránce René Vydarený. A hosté toho opět využili, když na 3:2 navyšoval po parádní nahrávce Ondruška hostující Jan Káňa. Třetí gól týmu v bílém domácí tým jakoby opařil, nemohl se dlouho dostat do útočného pásma, o gólových šancích ani nemluvě. Olomoučtí mohli skóre ještě navýšit, ale další přesilová hra jim nevyšla. I nadále ale pokračoval špatný domácí přechod do útočného pásma, Motor se v závěru zápasu trápil a nakonec ještě inkasoval čtvrtou branku.

Olomouc na jihu Čech zvítězila 4:2 a Budějovice nadále s 10 body zůstávají na dně extraligové tabulky. Motor už zítra od 18 hodin rozehraje další zápas, a to na ledě Pardubic. Ve čtvrtek do Budvar arény přijede pražská Sparta.