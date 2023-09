Byli jsme potrestáni za první třetinu, konstatoval liberecký kouč Pešán

Výsledek sice vypadá jasně, ale domácí, kteří oslavili první triumf v sezoně, dali uklidňující dva góly až v závěru vyrovnané bitvy do prázdné brány při liberecké power-play. Utkání se rozhodlo v úvodní části, kterou Třinečtí vyhráli 2:0 díky trefám Vrány a Daňa zblízka. Hosté se sami vyřadili ze hry třemi vyloučeními, přičemž dostali dvakrát trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

„O lepší výsledek nás tady připravila první třetina. Do zápasu je přišli nekoncentrovaní a soupeři jsme darovali laciné góly. Navíc dvě vyloučení za hru v šesti, to je hanba,“ zlobil se Filip Pešán, kouč Liberce, který musel improvizovat v obranných řadách, protože ke zraněnému Knotovi přibyl i další bek Budík.

Jeho svěřenci se ale od začátku druhé třetiny zvedli a ve 28. minutě snížil přesnou ranou od modré čáry v přesilovce americký obránce McCoshen. Pak se Tygři snažili až do závěru zápasu o vyrovnání, měli spoustu velmi dobrých střeleckých možností, Třinec chvílemi uzamkli v jeho obranné ulitě, ale gólmana Mazance nepřekonali.

Jaromír Lisa Pérez (vlevo) z Liberce a Petr Vrána z Třince

Už tři a půl minuty před koncem se liberečtí trenéři odhodlali ke hře bez brankáře, ale ta přinesla dvojí gólovou radost domácím. „Druhou a třetí třetinu jsme odehráli velice dobře, ale celkově jsme byli potrestaní za tu první,“ konstatoval Pešán.

Do branky Tygrů se místo slovenské letní posily Hrenáka poprvé v sezoně a potřetí v extralize postavil dvacetiletý talent Daniel Král, od mistra inkasoval jen dvakrát a řadu šancí zneškodnil. „Myslím, že obstál. Ty góly padly z takových nahozených a doražených kotoučů, byl tam velký nedůraz našich obránců. Pak nás Král několika zákroky podržel, ale nakonec to bylo spíše o tom, že jsme měli skórovat my na druhé straně,“ uvedl Filip Pešán.

Hokejisty Liberce, kteří mají na kontě tři body, čeká třetí duel venku v řadě. V neděli se ve 4. kole extraligy již od 14.30 představí netradičně v přenosu na ČT2 v Litvínově.