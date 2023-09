Obhájit pozici nejlepšího střelce je pro mě zdravá motivace, prohlásil Daňo

„Nebral jsem to nějak strašidelně, že jsem dva zápasy nedal gól,“ prohlásil Daňo. „Věřím, že pokud budu dělat dobré věci jako minulou sezonu a budu v pozicích, odkud góly padají, to znamená před brankou, budu za to odměněný a budu zase pomáhat týmu. Před brankou to sice bolí, ale mám to tam rád.“

Nesvazuje vás, že musíte potvrzovat pozici nejlepšího střelce ligy?

Je to zdravá motivace.

V minulém ročníku extraligy jste se výhry dočkali až v pátém kole. Oddechli jste si, když jste nyní uspěli ve třetím?

Samozřejmě jsme měli na paměti, jak to bylo minulý rok, ale hlavu jsme si z toho nedělali. Nechci říct, že jsme na to zvyklí, ale umíme se z porážek oklepat. Takže jsme si řekli, že je to důležitý zápas, a tak jsme si i nastavili hlavy. Všichni jsme celých šedesát minut bojovali a hráli jako mužstvo. Vítězství jsme potřebovali, abychom se nakopli a potěšili diváky.

Vy jste se nastartoval nejen góly, ale také potyčkou s Janem Šírem, za což jste oba byli vyloučeni. Oč mezi vámi šlo?

Zastavil jsem před brankářem, který chytil puk. Mladý chlapec přijel za mnou a chtěl se tam pošťuchovat. Nebojím se toho, tak jsem ho strčil nazpátek.

Překvapilo vás, že Liberec poměrně brzo, už tři minuty a 35 vteřin před koncem, odvolal brankáře?

Někteří trenéři nečekají do poslední minuty, kdy už není tolik času. Zkusili to po našem postavení mimo hru, kdy si možná mysleli, že na ledě nemáme ty bránící hráče. Naštěstí jsme vstřelili gól a vedení pojistili.

Na obou stranách bylo sedm vyloučení. Jsou takové duely náročnější?

Už jsme na to zvyklí, v každém zápase máme hodně vyloučených, musíme se s tím popasovat. Není to ale dobré pro nikoho. Oslabení jsme však zvládli, všichni odvedli výbornou práci. Věřím, že v dalších utkáních bude našich trestů o něco méně.

Jaromír Lisa Pérez (vlevo) z Liberce a Petr Vrána z Třince

První přesilovku jste využili. Co chybělo ke gólu v těch dalších?

Měl jsem tam jedno břevno, byly tam i další velké šance po odražených pucích. Rišo si to tam s Růžou (Pánik s Růžičkou) házeli křížem, bohužel to tam nepadlo. Mohli jsme si v přesilovkách pomoct, ale šance přicházejí a je jen otázka času, kdy začneme dávat více gólů.

Liberci jste dali jen jeden gól při hře pěti proti pěti.

Dneska rozhodují speciální formace. Ubránili jsme oslabení, Mazy (brankář Mazanec) nás podržel, a to byl základ. Od každého to byl dnes výborný zápas.

V neděli hostíte Vítkovice, jimž jste před rokem rovněž ve čtvrtém kole ligy a také doma podlehli...

Bude to derby. Věřím, že přijde hodně lidí a že na konci zápasu, když uděláme vše, jak máme, budeme šťastnější a budeme se radovat.