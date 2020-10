Čekání na výhru trvá, Motor v Brně prohrál po nájezdech

Českobudějovičtí začali utkání s velkým elánem. Výsledkem převahy byla vedoucí branka v 8. minutě, kdy střelu Radka Prokeše od modré čáry dorazil na brankovišti Martin Beránek.



Pro brněnskou Kometu to byl teprve druhý duel v sezoně a možná i proto se rozjížděla pomaleji. Do tempa se domácí dostali díky první početní výhodě. V ní se ještě neprosadili. Když ale zbývalo do konce první části přesně pět minut, rozhlédl se v útočné třetině Jakub Klepiš, křižnou přihrávkou oslovil Petera Schneidera, který využil toho, že brankář Marek Čiliak odklouzal mimo ideální postavení, a kotouč poslal bekhendem do prázdné branky.

Motor si mohl vzít vedení zpět, Jakub Suchánek ale ani nadvakrát gólmana Lukáše Klimeše neprostřelil. Tvrdě pálil od modré čáry také další bek Karel Plášil. Z gólu se neradoval, stejně jako dorážející Daniel Voženílek. Jihočeši vstoupili díky přesilovce lépe i do druhé části, další minuty ale patřily jednoznačně domácím. Kometa měla velký tlak. Hostující trenér Václav Prospal si musel vzít i oddechový čas, aby přerušil nápor. A to mu vyšlo. Ve 32. minutě Budějovičtí vyrazili dopředu a Václav Karabáček nahodil kotouč směrem na branku. Útočící obránce Ondřej Slováček na puk nedosáhl, ale Klimeš ho vyrazil k Vítu Christovovi, který jej zametl do branky.

Uběhla minuta a patnáct vteřin a Motor vedl o dva góly. Václav Karabáček využil zaváhání Komety v rozehrávce a přesnou střelou z mezikruží pokořil brankáře soupeře. Brněnští se na dostřel dostali se štěstím před druhou přestávkou. Petr Holík v přesilovce vymýšlel přihrávku na brankoviště, kotouč si ale do vlastní sítě srazili bránící hráči hostů.

Závěrečná dvacetiminutovka byla ve znamení bránění těsného náskoku Jihočechů. Brňané tlačili, ale často naráželi na spolehlivého brankáře Marka Čiliaka, který proti svému bývalému klubu podal svůj nejlepší výkon v sezoně. I slovenskému gólmanovi bylo úzko, když v přesilovce nahazoval kotouč na branku Peter Mueller, v brankovišti nastal velký zmatek, který hosté se štěstím ustáli.

Gólu na 3:3 se domácí dočkali necelé čtyři minuty před koncem. Za vlastní brankou chyboval budějovický bek Conor Allen, jeho přihrávku vystihl Petr Holík. Ten vyzval ke skórování Luboše Horkého, jenž se trefil přesně.

Motor se nechtěl vzdát tříbodové vidiny a v závěru základní hrací doby poprvé ve třetí třetině výrazněji ohrozil Klimeše. Z několika pokusů ale branka nepadla, a tak se šlo do prodloužení.

Nastavený čas nabídl celou řadu šancí na obou stranách. Rozhodnout mohli budějovičtí Adam Raška s Vítem Jonákem. Velké možnosti měla i Kometa. Karel Plášek jel sám na Čiliaka, ten se však vyznamenal, stejně jako při dvojité možnosti Martina Zaťoviče s Peterem Muellerem.

Rozuzlení přinesly až samostatné nájezdy. Za domácí uspěli přesnou střelou Peter Schneider a brilantním blafákem Jakub Klepiš. Z řad Motoru neuspěl žádný z hráčů – Pavel Pýcha, Miroslav Indrák, Adam Raška ani Radek Prokeš. Po čtvrté sérii tak bylo hotovo.

Budějovice i celou extraligu nyní čeká minimálně dvoutýdenní přestávka. Hráči nemohou během této doby trénovat ve vnitřních prostorech. O dalším programu nejvyšší soutěže se nadále jedná.