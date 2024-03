Olomoucký brankář Konrád: Když rozhodčí uznali náš gól, byl jsem překvapený

„Šance byly na obou stranách, skončilo to 1:0 pro nás, byli jsme možná o ten gól šťastnější. V prodloužení jsme využili přesilovku a to rozhodlo,“ řekl Konrád, který zneškodnil všech 34 libereckých střel včetně trestného střílení. Série pokračuje dnes od 18 hodin opět pod Ještědem.

Jak jste viděl situaci ze 48. minuty, kdy dal Liberec gól, který rozhodčí nejprve uznali, ale po trenérské výzvě ho odvolali kvůli tomu, že vám Zachar bránil ve hře?

Já jsem v podstatě vůbec nevěděl, co se zkoumá. Když rozhodčí uznali gól, tak jsem byl překvapený, protože hráč skončil i se mnou v brance, nevím jestli i puk. Vzali jsme si trenérskou výzvu, která vyšla, takže můžeme být jen rádi.

Překvapilo vás, že sudí odvolali kromě gólů i předchozí faul na libereckého Zachara?

Ze začátku se vůbec nevylučovalo, ani jeden rozhodčí neměl zvednutou ruku. Jak říkám, vůbec nevím, co se tam stalo. Celé to posuzování ale trvalo dlouho, to bylo na tom všem pro nás nejtěžší, ale už bych se k tomu nevracel.

Nastartovalo vás k čistému kontu chycené trestné střílení, kdy jste zabránil ve skórování Flynnovi?

Určitě to pomůže k psychice, takže asi ano. Chtěli jsme v Liberci vyhrát a jsme rádi, že se to podařilo. Pořád je to ale jen 1:0 na zápasy, hraje na tři vítězné a musíme takhle pokračovat dál.

Bezbrankový stav v play off po 60 minutách se příliš nevidí, že?

Sem tam se to stává. Ani si nevzpomínám, jestli jsem to někdy v životě zažil. V play off se někdy hraje víc defenzivně. Je jedno, jestli jsme vyhráli 1:0 nebo 6:5, bod je bod a jedeme dál.