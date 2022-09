Bílí Tygři v přípravě věčně jen dotahují. Musíme být lepší, ví kapitán Bulíř

Bílí Tygři sice dokázali stáhnout dvougólové manko a vyrovnat na 3:3, jenže Litvínov se poté dostal znovu do vedení a tentokrát už ho nepustil. Liberecké góly dali Balinskis, Filippi a Birner. „Je těžké pořád dotahovat a nebýt ve vedení. Bere to strašně moc sil a nám se navíc nepovedlo být víc produktivní,“ litoval Bulíř.

Jeho tým vyhrál jen dva letní zápasy ze sedmi, v šesti z nich nezvládl vstup do utkání a inkasoval jako první. „Určitě to není dobrý obrázek našeho týmu. Vždycky se líp dýchá, když jste na koni a vedete. Určitě je to věc, na kterou se musíme zaměřit a najít, co děláme špatně,“ dodal zkušený hráč, který v přípravě nastupuje v útoku s Michalem Birnerem a Michaelem Frolíkem. „Je to o zvyku, ještě jsme toho spolu moc nenahráli. Podle mě se to ale zlepší.“

Generálka před vstupem do extraligy čeká hokejisty Liberce ve středu 7. září na ledě Kladna.