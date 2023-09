Nasazení je v extralize základ, říká třinecký útočník Nestrašil

„Před rokem jsme všechny čtyři zápasy odehráli mizerně, ale tohle za mě nebylo úplně špatné utkání. Ačkoli jsme nevyhráli, máme se od čeho odrazit.“

Třinečtí mají před sebou dva domácí duely – zítra s Libercem a v neděli derby s Vítkovicemi. Vždy od 17.00. „Musíme si dát do hlav, že když budeme hrát s takovým nasazením jako proti Spartě a vyvarujeme se menších chyb, máme šanci uspět,“ řekl Nestrašil.

Se Spartou jste vedli už ve 20. vteřině po rychlém gólu Růžičky. Nabudil vás ceremoniál, kdy klub před zápasem vyvěsil vlajku připomínající letošní titul?

Těžko říct... Byli jsme rádi, že jsme u toho mohli být, podívat se. Bylo to fajn, ale v hlavách jsme měli, ať se děje, co se děje, že chceme začít lépe než v Plzni. To bylo důležitější než ten ceremoniál. Aspoň pro mě.

Co říkáte na to, že Martin Růžička dal už tři sta gólů za Oceláře?

Klobouk dolů, v jeho letech. (směje se) Minule vyhrál bodování základní části i play off. Láme rekordy každý rok. Určitě by vám ale řekl, že tituly jsou daleko cennější než góly.

Říkal jste, že utkání se Spartou bylo lepší než v Plzni. Byl velký posun v týmovosti?

Bojovnost. Nasazení. V tom byl největší posun. V naší lize, ačkoli ve světě se na ni mohou koukat, jak chtějí, se strašně těžko vyhrává. Je hrozně bojovná a bruslivá. Ale nasazení je základ.

Třinecký útočník Andrej Nestrašil (vlevo) si kryje puk před sparťanem Michalem Moravčíkem.

Z toho vyplynuly i vaše zákroky, po nichž jste byl vyloučený, anebo šlo spíše o smolné okamžiky?

Ten první byl smolný. Udělal jsem ale víc trestných minut než za celou minulou sezonu (se Spartou jich měl šest, zatímco loni za celou základní část deset – pozn. red.). Je to věc, která by se mi neměla stávat, beru to na sebe, protože jako jeden z těch starších hráčů bych to měl mít pod kontrolou.

Nejprve jste nechal hokejku mezi nohama obránce Moravčíka, načež vás sudí vyloučili za sekání. Smůla?

Jen jsem se chtěl před brankou zapřít, abych tam zůstal, protože jsem čekal krosček, který také přišel. Bohužel jsem nevěděl, že mám hokejku tam, kde mám.

A druhé vyloučení, kdy jste dostal trest na dvě plus dvě minuty za zásah soupeře do obličeje?

Chtěl jsem při našem oslabení vyhodit puk. Bohužel se mi hokejka svezla po té protihráčově a trefil jsem ho. Nikdy to však není náhoda. Musím mít hokejku pod kontrolou. Možná tam byla trochu přemotivovanost, což by se mi stávat nemělo.

Navíc jste za zákrok na Moravčíka ve zkráceném řízení disciplinární komise dostal stop na jedno utkání...

Nevím. Ale žádný úmysl tam ode mne nebyl. Samozřejmě záleželo na nich (disciplinární komisi), jestli mě nechají sedět. V mých rukách to nebylo.

Po vašem druhém faulu Oceláři za stavu 1:2 ubránili padesát pět vteřin trvající oslabení tří proti pěti.

Kluci odvedli skvělou práci. Mazi (brankář Mazanec) nás podržel, odchytal skvělý zápas. Dalo nám to šanci vrátit se do zápasu. Pak jsme si my pomohli přesilovkou, tahali jsme se. V prodloužení jsme měli velké šance. Plusový bod mohl jít na obě strany.