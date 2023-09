ONLINE: Startuje extraliga. Třinec se trápí v Plzni, vedení zvýšil Matýs

„Soutěž bude zase vyrovnanější a kvalitnější. Do extraligy přišla spousta hráčů, kteří mají zkušenosti, a také kvalitní cizinci,“ líčil na předsezonní tiskové konferenci třinecký kouč Zdeněk Moták.

ONLINE: Plzeň - Třinec Předehrávku 1. kola extraligy sledujeme ONLINE

Oceláři po další mistrovské jízdě udrželi téměř všechny klíčové opory. Navíc získali slovenského reprezentanta Richarda Pánika, po roce přivítali zpět obránce Tomáše Kundrátka.

Na startu nové sezony je tak trápí snad jen zdravotní problémy brankáře Ondřeje Kacetla, který se do akce vrátí až v říjnu, a tři porážky ze čtyř utkání v Lize mistrů.

„Před nedělním zápasem v Lahti (3:1) jsme si řekli, že potřebujeme vyhrát kvůli pohodě v mužstvu, abychom měli na extraligu dobře nastavené hlavy. A to se povedlo,“ prohlásil spokojeně Moták.

Zatímco Třinec hodlá na předchozí ročník navázat, Plzeň si chce počínat o poznání lépe. Základní část zakončila na dvanáctém místě, v předkole po boji nestačila na Liberec.

Plzeň představila na tiskové konferenci dresy pro novou sezonu.

„Nemáme momentálně nějakou mega hvězdu, která udělá milion bodů, jako tomu bylo v předešlých letech. Ale zase jsme kompaktnější, jakákoliv lajna může střílet góly,“ pochvaloval si kapitán Jan Schleiss.

V kabině se opět potkává s navrátilci Jakubem Lvem, Miroslavem Indrákem a Petrem Strakou. Zajímavou posilou je kanadský centr Luke Adam, před slovenským brankářem Samuelem Hlavajem dostává v prvním kole přednost Dominik Pavlát.

A nezapomínejme na šestnáctiletého centra Adama Benáka, jeden z největších talentů českého hokeje, který nastupuje ve druhém útoku vedle Adriána Holešinského a Kryštofa Hrabíka.

„Uklidit ho do čtvrté lajny nedává smysl. Potřebuje dostat co nejvíce prostoru. Ukázal, že si v dospělém hokeji poradí. Ale hlavně ho nechceme utavit, je to pro něj velký skok,“ řekl sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.