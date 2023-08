Pokrok, nebo výmysl. Hokej se mění. Inspiruje se ruskou novotou i NHL?

Právě Holaň se už zanedlouho se změnami setká. Vítkovice společně s Pardubicemi a extraligovými šampiony z Třince vyhlížejí nový ročník Ligy mistrů, která s nevšedními novinkami startuje na konci srpna.

- Gól v přesilovce nezkracuje výhodu. Hříšník se vrací na led až po vypršení celého trestu.

- Gól při signalizované výhodě nemaže faul. Tým, který skóroval, dostane přesilovku.

- Gól ve vlastním oslabení ukončuje zbývající část spoluhráčova trestu.

„Všechny změny kvituji. Pro nás trenéry jde o zajímavou výzvu. A jsem opravdu zvědavý, jak na to budou reagovat hráči,“ nechal se slyšet pardubický kouč Václav Varaďa krátce po zveřejnění inovací. Už dřív pro MF DNES hovořil o tom, jak ho například vytáčí „sumo hokej“. Horoval za přísnější postihování, které následně přispěje k příjemnější podívané.

„Je otázka, jestli to bude ku prospěchu věci,“ navazuje Holaň. „Chápu, že se hokej hraje pro lidi a lidi jsou rádi, když padá hodně branek. Počkám si na přímou zkušenost, kterou získám z Champions League. Pak o tom můžu říct víc.“

František Gerhát z Litvínova střílí gól v oslabení. Vlevo brankář Sparty Matěj Machovský. Pokud by se něco takového stalo v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů, tým, který inkasoval gól, by přišel i o zbytek přesilovky...

Není složité uhodnout, proč se vedení Ligy mistrů k experimentu přiklonilo. Pokouší se ji zatraktivnit. Soutěž se obnovila v roce 2014, a i když rozpočet, výdělky a prestiž pozvolna rostou, na řadě evropských adres stále ještě nezdomácněla. Trápí ji mrzké návštěvy a nízký zájem, který například v tuzemsku o něco stoupne až ve chvíli, kdy si extraligový zástupce proklestí cestu do závěrečných bojů.

Pochopitelný zásah do pravidel provedli před novou sezonou i v juniorské QMJHL. Soutěž, v níž se s kanadským hokejem před vstupem do NHL seznamovali i Voráček, Palát nebo Krejčí, bude tvrději penalizovat rvačky. Dle výkladu podněcovatel bitky kromě trestu v zápase vyfasuje i stopku na ten následující, označený agresor si nezahraje rovnou dvakrát.

Zpřísnění souvisí s pokročilejšími výzkumy odhalujícími, že četnější údery do hlavy zejména u dospívajících jedinců mohou v pozdějším věku rozvinout nevratné poruchy mozku.

Rusové razí: Nestůj za bránou

Pozadu ve vylepšování nechtějí zůstat ani Rusové – výjimečně pomiňme ignoraci KHL dotovanou režimem, který rozpoutal krveprolití na Ukrajině. V KHL se od nové sezony bude dvouminutovým trestem za zdržování hry ohodnocovat více než třísekundový pobyt s pukem za vlastní bránou.

„To mi přijde už ulítlé. Jak se to bude měřit? To mají hráči po ledě lítat jak drony ve vzduchu?“ reaguje trenér Holaň na ruskou novotu. „Je to můj názor, který nemusí být nejlepší na světě. Dívám se na to ale jako trenér i bývalý hokejista. Od postavení za bránou často začíná založení postupného útoku.“

Českobudějovický Jan Štencel s pukem za vlastní brankou. Pokud by hrál v příští sezoně v KHL a držel puk na jednom místě více než tři vteřiny, následovalo by vyloučení...

3 vteřiny Delší pobyt za brankou s pukem bude KHL trestat

Pravidlo vzdáleně podobné basketbalovému postávání pod košem se zpochybňuje i v samotném Rusku. „Nelíbí se mi, že zasahujeme do samotného průběhu hry,“ řekl trenér Vladivostoku Leonids Tambijevs pro Sport Express.

List upozorňuje, že se úprava zkoušela už minulou sezonu v mládežnické MHL, kde si na ni hráči po pár vyloučeních zvykli. Navíc se naučili pravidlo obcházet. Obránci nezastavovali za bránou, ale vedle ní, aby jejich kolegové mohli v klidu prostřídat.

Jako zajímavější se jeví jiná ruská změna. Pokud přesilovku přeruší přestávka, další třetina se nezahájí ve středovém kruhu, ale v obranném pásmu oslabeného týmu.

Některé fanouškovské servery v zámoří to evidují a pobízejí: NHL, sleduj. Tohle by mohlo fungovat i u nás! „Většinou trend udává NHL, od níž se vše kopíruje. Přijde mi to zvláštní,“ podotkne Holaň, který sám v Americe odehrál tři sezony. „Chápu, že se hokej vyvíjí, ale přijde mi, že něco jsou úplné výmysly.“

Změn se naopak nedočká blížící se ročník nejvyšší domácí soutěže. „Vůbec jsme o žádných ani neuvažovali,“ informuje ředitel extraligy Martin Loukota.

„Pravidla vydává IIHF a jednotlivé orgány si mohou udělat úpravu například z důvodu vybavenosti zimních stadionů. Nestává se často, že by samotná liga přišla se změnou. Snažíme se naopak mít co nejjednotnější pravidla, která jsou mezinárodním standardem.“

Může se hokej změnit, když se uchytí zlepšováky z Ruska, Kanady či Ligy mistrů? Kdo ví. Následující měsíce ukážou, zda půjde o evoluci, či o nonsens, slepou vývojovou větev.