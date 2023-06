A vás Liga mistrů baví? Třeba začne, revoluční změnu pravidel kvituje i Varaďa

Vedení mezinárodní soutěže se rozhodlo nabourat tradiční hokejové pořádky. Přichází s novými pravidly, která na první pohled působí vskutku netradičně.

O pokračující hře v početní převaze už byla řeč. Faulující hráč se může vrátit zpět na led až po vypršení trestu, i kdyby padly branky třeba čtyři.

Také další úprava se týká vyloučení. Když se jeden z týmů prosadí během signalizované výhody, o přesilovku nepřijde. Vstřelený gól totiž soupeřův trest nezruší.

A třetí změna? Když hráč skóruje při vlastním oslabení, předčasně ukončí zbývající část trestu spoluhráče a daný tým se okamžitě vrátí ke hře v kompletním počtu.

„Našli jsme ideální rovnováhu mezi inovacemi a nadšením z hokeje,“ pochvaloval si generální ředitel soutěže Martin Baumann.

V posledních měsících se společně s členy Sportovní komise CHL (Champions Hockey League) intenzivně zabýval revizí strategie budoucího směřování Ligy mistrů.

Nová pravidla mají přinést především více gólů. Zvýhodňují týmy hrající přesilovku, ale zároveň podporují hokejisty, aby se nebáli zaútočit i v početní nevýhodě.

Hradečtí hokejisté slaví gól proti Färjestadu.

„Jsem velice spokojený. Nejde o rušivé zásahy, všechno je přehledné. Bude zajímavé sledovat, jak se to promítne ve hře,“ hlásil šéf Ligy mistrů.

Reakce se zatím různí. Najdou se tací, kteří tvrdí, že hokej není potřeba zásadně renovovat, a Baumannova rozhodnutí okamžitě zavrhují. Neotřelý pokus ale má i řadu příznivců.

„Všechny změny kvituji! Pro nás trenéry jde o zajímavou výzvu. A jsem opravdu zvědavý, jak na to budou reagovat hráči,“ přemítal pardubický kouč Václav Varaďa.

Společně s Východočechy se v nadcházejícím ročníku mezinárodní soutěže představí také mistrovský Třinec. Premiéru zažijí Vítkovice, které skončily v základní části druhé a v play off vypadly v semifinále.

Kromě upravených pravidel čeká na trojici českých zástupců také nový systém soutěže, částečně inspirovaný změnami, které chystá od ročníku 2024/25 fotbalová Liga mistrů.

Počet účastníků se snížil z 32 na 24, ruší se základní skupiny. Týmy byly rozděleny do čtyř výkonnostních košů na základě výsledků z domácích soutěží a pořadí v dlouhodobém žebříčku CHL.

Každé mužstvo nastoupí v úvodní fázi šestkrát. Třikrát doma, třikrát venku. Kupříkladu tým z prvního koše se střetne se dvěma soupeři z druhého, třetího i čtvrtého koše.

Kompletní čtyřiadvacítka se pak seřadí do jedné tabulky, play off si zahraje šestnáctka nejlepších. „Každé utkání se bude počítat. Týmy budou bojovat o každý bod až do konce,“ líčil Baumann.

Ukázal, že se nebojí experimentovat. Nic jiného mu zřejmě ani nezbývá. Liga mistrů i devět let od založení postrádá popularitu mezi fanoušky. Letní termíny ani vložené zápasy během rozjetých domácích lig netáhnou.

Průměrná návštěvnost na Spartě (3761), v Hradci Králové (2803) a v Třinci (2233) v uplynulé sezoně hovoří za vše. Problémy se slabým zájmem diváků mají i v dalších zemích.

Baumann a spol. doufají, že veškeré změny přinesou zatraktivnění soutěže. Pokouší se o zavedení nových hokejových trendů, přijímají roli průkopníků. Uvědomují si, že mohou jen získat.

Zatím si lze jen těžko představit, že by se stejná pravidla postupně zavedla i v domácích soutěžích, v zámořské NHL nebo snad dokonce na mistrovství světa.

Také šéf extraligy Martin Loukota aktuálně zastává umírněný postoj. Zároveň ale pro iDNES.cz dodává: „Počkáme na vyhodnocení situace. A uvidíme, zda novinky opravdu přinesou více branek.“