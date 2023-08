Safin získá ruský pas příští týden, potvrdil šéf hokejistů Togliatti

„Teď je s týmem na turnaji a v pondělí obdrží pas,“ uvedl Alexandr Čebotarev. Safin díky tomu nebude v KHL považován za cizince. V soutěži mohou v každém týmu nastupovat maximálně tři zahraniční hráči. Nedávno přijal ruské občanství také americký obránce Dynama Moskva Brennan Menell.

Safin se narodil v Praze, je odchovancem Sparty, rodina ale pochází z Ruska. V minulé sezoně hrál za mateřský klub, kam se vrátil ze zámoří. Přestože se Spartou v březnu prodloužil smlouvu, v červenci klub oznámil, že Safin požádal o ukončení kontraktu.

V extralize Safin odehrál 41 zápasů, vstřelil osm branek a na pět nahrál. Ve dvou utkáních play off přidal gól. V minulosti nastupoval za mládežnické české reprezentace a představil se na mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let.

Navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu se chystají na novou sezonu KHL i další čtyři čeští hokejisté - obránci David Sklenička (Barys Astana), Libor Šulák (Omsk) a Lukáš Klok (Nižněkamsk) a útočník Dmitrij Jaškin (Kazaň).