Hokejista Safin získal ruský pas, s Togliatti podepíše roční smlouvu

Podle nových pravidel mohou od příští sezony v KHL v každém týmu nastupovat maximálně tři zahraniční hráči. Safin nyní do této kvóty spadat nebude.

„Nebýt pasu, tak bychom se do kvóty cizinců nevešli. Smlouva je na rok. Všechno má ve svých rukách,“ uvedl Čebotarev. „Co se týče případných problémů z české strany, nevylučujeme je. Hokejista potřebuje určitou odvahu, aby se pro takovouhle změnu rozhodl. Ale je to volba samotného Safina. Když se nějaké problémy objeví, vyřešíme je,“ citovala Čebotareva agentura RIA Novosti.

Nedávno přijal ruské občanství také americký obránce Dynama Moskva Brennan Menell. SKA Petrohrad zase podle TASS vyřizuje ruský pas pro kanadského útočníka Brendana Leipsice.

Safin je odchovancem pražské Sparty, jeho rodina pochází z Ruska. V minulé sezoně hrál za mateřský klub, kam se vrátil ze zámoří. Přestože se Spartou v březnu prodloužil smlouvu, v červenci klub oznámil, že Safin požádal o ukončení kontraktu.

V extralize Safin odehrál 41 zápasů, vstřelil osm branek a na pět nahrál. Ve dvou utkáních play off přidal gól. V minulosti nastupoval za mládežnické české reprezentace a představil se na mistrovství světa hráčů do 18 i 20 let.

Navzdory pokračující ruské invazi na Ukrajinu se chystají na novou sezonu KHL i další čtyři čeští hokejisté - obránci David Sklenička (Barys Astana), Libor Šulák (Omsk) a Lukáš Klok (Nižněkamsk) a útočník Dmitrij Jaškin (Kazaň).