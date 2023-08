Safin exkluzivně z Ruska: Média si vymýšlí. Českého občanství jsem se nevzdal

Safin po několika týdnech reagoval na žádost redakce o rozhovor s přáním, aby komunikace proběhla v písemné formě přes chatovací aplikaci.

Česká média v poslední době přebrala zprávy z Ruska, odkud z úst představitelů klubu Lada Togliatti zaznívalo, že jejich nový hráč se vzdal českého pasu a brzy dostane ruské občanství.

Za Česko už hrát nebudu Podle informací iDNES.cz uvedl Ostap Safin pro český hokejový svaz v prohlášení, že mění „barvy“ a nebude již Česko reprezentovat. Byl to jeden z formálních kroků pro změnu sportovního občanství. To ve středu dopoledne sám svaz skrze svého mluvčího Michaela Schustera potvrdil: „Mohu potvrdit, že od Ostapa Safina dorazilo na Český hokej prohlášení. V něm nám bylo oznámeno, že hráč se na mezinárodní scéně rozhodl reprezentovat Rusko.“

Takhle se vyjádřil konkrétně sportovní manažer Lady Rafik Jakubov.

24letý Safin nyní tvrdí, že Jakubovovi ze spojení „ruské občanství“ vypadlo slovo „sportovní“:

„Ruský pas mám odjakživa, jen média si vymyslela, že ho teprve dostávám. To není pravda. Stejně jako tvrzení, že jsem se vzdal českého občanství. Vůbec nechápu, co to je za blbost. Dvojí občanství mám od dětství a nemusel jsem nic rušit.“

Safin měl od Rusů obdržet „sportovní občanství“, což není to samé co státní občanství. Ostatně to už měl.

Co je „sportovní občanství“? Jde o jakési právní spojení sportovce se zemí, z níž nepochází (Safin má ruské předky a rodinu, ale narodil se v Praze, pozn. red.). Díky němu by měl mít možnost hrát i za národní tým dané země a působit v jejích soutěžích bez omezení. Obecně záleží i na tom, jak si jednotlivé sportovní federace nastaví pravidla.

Safin se díky sportovnímu občanství v hokejové Kontinentální lize nepočítá mezi cizince. Ruské kluby mohou do zápasů KHL nasadit pouze tři cizince, takže získal výhodu.

„Je to jenom formalita. Pro mě to bylo jednoduché, protože už jsem měl dvojí občanství a ruský pas. Věděl jsem o limitech cizinců v lize a díky ruskému sportovnímu občanství jsem měl větší šanci dostat se do týmu. Nepočítají mě jako Evropana,“ vysvětluje Safin.

A dodává: „Asi budou všichni v šoku, že něco takového vůbec existuje, ale je to tak. Pro mě to je lepší, protože kluby většinou berou top hráče z ciziny a pro mě by teď bylo nereálné najít si angažmá se statutem cizince. Každopádně českého občanství jsem se nevzdal. To jsem nikdy neměl v úmyslu.“

Přemýšlel nad ruskou invazí na Ukrajinu?

Safin je jedním z pěti Čechů (Dmitrij Jaškin, Lukáš Klok, Libor Šulák a David Sklenička), kteří po ruské invazi na Ukrajinu podepsali kontrakt v ruské lize a budou v ní příští sezonu působit.

„Rozhodoval jsem se jako hráč z hlediska úrovně hokeje a vím, že v Rusku je dobrý hokej. Nad válkou jsem nepřemýšlel. Fakt jsem sem jel kvůli hokeji, ostatní bohužel nemůžu změnit. Stejně tak mě mrzí, že nemohu hrát za českou reprezentaci, ale co se dá dělat. Je to těžké téma, ale nejde o mé rozhodnutí,“ říká Safin.

A jestli uvažoval nad morálním hlediskem při přesunu do země agresora? „Každý má svou pravdu a vidí určité situace jinak. Já viděl příležitost jet do jedné z nejlepších hokejových soutěží na světě, která mě posune hodně dopředu. Pro některé lidi to určitě nebude morálně správné rozhodnutí, ale nemůžete v životě dělat jen takové kroky, které se budou líbit všem. Tak je svět bohužel nastavený. Já přemýšlím o své budoucnosti a co je pro mě pracovně lepší,“ tvrdí.

Švédští hokejisté slaví gól v utkání mistrovství světa juniorů, český reprezentant Ostap Safin zklamaně odjíždí na střídačku.

Zároveň přiznává, že po oznámení podpisu smlouvy s Ladou Togliatti mu chodí mnoho nenávistných zpráv.

On na ně neodepisuje: „Píšou mi špatné věci, ale já doufám, že oni budou hlavně zdraví. Reakce veřejnosti mě absolutně nezajímá. Já jsem sem jel na sobě pracovat a předvádět dobré výkony v hokeji. Ostatní se mě netýká.“

Safin se loni vrátil ze zámoří do Česka a podepsal dvouletý kontrakt s pražskou Spartou. Ten po jedné sezoně v extralize, 41 zápasech a 13 bodech zrušil.

„Ve Spartě jsem vyrůstal, jde o velkoklub s velkou historií, ale nedostával jsem prostor a věděl jsem, že ani pro příští sezonu bych neměl jisté místo. A já jsem mladý, musím hrát víc. S rodinou jsme se rozhodli proč to nezkusit v Togliatti. Nový tým, mladí hráči, nová liga. Viděl jsem na tom jen pozitivní věci, ale Spartu budu mít vždycky v srdci,“ dodává Safin.

Sportovní občanství i pro Kanaďany

Změna sportovního občanství je v Rusku v posledních letech velkým tématem. Nejen že ho mnozí cizinci dostávají, ale mnoho Rusů se ho kvůli mezinárodním sankcím vzdává.

Po uvalení sankcí a vyřazení ruských sportovců z mezinárodních soutěží se desítky z nich rozhodly reprezentovat jinou zemi.

V ruských médiích se v posledních týdnech debatovalo nad čísly. Agentura Interfax citovala ruské ministerstvo sportu, že za poslední dva roky se ruského sportovního občanství vzdalo 67 Rusů. Z toho 47 zástupců letních olympijských sportů, osm zástupců zimních olympijských sportů a dvanáct zástupců neolympijských sportů. Od roku 2014 a anexe Krymu takový krok učinilo celkem 204 sportovců.

Zpět k hokeji, kde najdete zase opačné příběhy, kdy cizinci žádají o ruské sportovní občanství.

Dostal ho například 26letý americký obránce Brennan Menell působící v Dynamu Moskva, přičemž se mu dostalo výjimečného zacházení, neboť mu sportovní občanství schválili za méně než měsíc. Po pár dnech od podání žádosti udělil prezident Ruska Vladimir Putin Menellovi ruské občanství, za pár týdnů mu už ministr sportu schválil i sportovní občanství.

Teoreticky by tak mohl hrát za Rusko mezistátní zápasy. Ovšem vzhledem k tomu, že Mezinárodní hokejová federace rozlehlý stát vyřadila z mistrovství světa na všech úrovních, Menell si zahraje možná tak proti Bělorusku.

O občanství měli požádat i 29letý kanadský útočník Brendan Leipsic z Petrohradu a 26letý kanadský obránce Amuru Chabarovsk Cam Lee.

Safin teď patří mezi ně.