Legenda ožívá, vlak s hradeckými fandy vyrazí do Berlína

Vlak, v němž najdou své místo fanoušci, partneři, hráči i vedení klubu, tentokrát vyrazí do Berlína. Pojede se 5. října opět z Hradce Králové, prodej vstupenek na tuto událost startuje už zítra.

„Když hrál naposledy Mountfield Ligu mistrů, byla z toho neskutečná jízda až do finále. Na tuto cestu vyrazil klub spolu se svými příznivci vlakem právě do Štýrského Hradce nebo letadlem do Stockholmu. Protože tyto události sklidily nebývalý úspěch a letošní los byl z tohoto pohledu přívětivý, přichystali jsme obdobnou akci směr hlavní město Německa,“ píše se v odůvodnění na stránkách hradeckého hokejového klubu.

Pro fanoušky je připraveno celkem šest vagonů s kupé, každý pojme 70 cestujících. Do prodeje tak zítra půjde 420 balíčků. Více není z důvodu omezené kapacity berlínského hlediště možné. Kromě toho potáhne lokomotiva také vagony pro hráče, partnery a členy vedení klubu. Celkem by měla mít souprava, stejně jako před třemi lety, 11 vagonů.

Zápas v Berlíně bude pro oba soupeře pátým, tedy předposledním v základní skupině, do níž byly vedle Mountfieldu a berlínského Eisbärenu nalosovány ještě švédská Frölunda a francouzský Grenoble.

Je tak dost možné, že právě souboje s Eisbären budou rozhodovat o postupu nebo nepostupu do další fáze soutěže. Týden po utkání v Berlíně se totiž obě mužstva utkají v Hradci Králové a tím své vystoupení v základní skupině letošního ročníku Ligy mistrů zakončí.

Mountfield si účast v Lize mistrů, po sezonách 2017/18 až 2019/20 už čtvrtou v pořadí, zajistil prvenstvím v základní části extraligového ročníku a ziskem Prezidentského poháru. Největšího úspěchu v evropské soutěži dosáhl při svém zatím posledním startu v sezoně 2019/20, kdy došel až do finále.

V něm podlehl na domácím ledě švédské Frölundě, kterou mu los stejně jako tehdy i letos poslal už do základní skupiny. Na jejím ledě Mountfield přesně za měsíc, tedy 1. září, do letošního ročníku Ligy mistrů vstoupí. Hned o dva dny později se hradecký tým představí na ledě francouzského šampiona Grenoblu, podobný dvojboj jej čeká o týden později na domácím ledě, který ale odstartuje Grenoble.