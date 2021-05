Mašín v Chabarovsku zůstává, Langhamer odchází do Ilvesu Tampere

„Má na svůj věk hodně zkušeností ze Severní Ameriky, KHL i z české reprezentace. Hodně od něj očekáváme a věříme, že bude patřit k nejlepším gólmanům v lize,“ řekl na Langhamerovu adresu klubovému webu sportovní ředitel Ilvesu Timo Koskela.



Langhamer v uplynulé sezoně za Amur odchytal 27 zápasů s průměrem 2,75 obdržené branky a úspěšností zákroků 91,6 procenta. Větší prostor dostával Jevgenij Alikin. Za tři sezony v KHL český gólman absolvoval 71 utkání s průměrem 2,36 inkasovaného gólu, úspěšnost 92,3 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto.

Do Chabarovsku přestoupil v listopadu 2018 z Brna. S Kometou získal v roce 2018 titul jako dvojka Marka Čiliaka poté, co přišel v mistrovské sezoně po více než pěti letech působení v Severní Americe. Tam odešel účastník jednoho mistrovství světa osmnáctek a jednoho světového šampionátu dvacítek z Pardubic po draftu NHL v roce 2012, v kterém si ho vybrala v sedmém kole na 184. místě Arizona.

Tři roky působil v juniorské WHL v Medicine Hat Tigers a potom působil převážně na farmách ve Springfieldu a Tucsonu v AHL a Rapid City v ECHL. V NHL se v dresu Arizony dostal do branky ve dvou zápasech, odchytal v nich dohromady 45 minut, měl průměr 1,35 branky na zápas a úspěšnost 94,4 procenta.

Mašín bude dál hrát za Chabarovsk

Dominik Mašín bude naopak nadále hrát za Chabarovsk. Amur na sociálních sítích oznámil, že pětadvacetiletý český bek, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na mistrovství světa, přijal kvalifikační nabídku ruského klubu.

Mašín přišel do Chabarovsku před rokem poté, co se po šesti letech vrátil ze zámoří do Evropy. Bývalý hráč pražské Slavie se čtyři sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Tampy v NHL a hrál na farmě za Syracuse.

Dominik Mašín (vlevo) z Amuru Chabarovsk v souboji s Michailem Junkovem ze Spartaku Moskva.

Ve své první sezoně v KHL odehrál za Amur 32 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal devět asistencí. Zároveň patřil mezi nejvytíženější obránce týmu.

Mašín je druhým českým hráčem na soupisce Chabarovsku pro příští sezonu. Novou dvouletou smlouvu s klubem o víkendu podepsal další obránce Michal Jordán.