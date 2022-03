Hokejový brankář Langhamer podepsal novou smlouvu v Ilvesu Tampere

Rodák z Moravské Třebové ve Finsku odchytal 22 utkání, ve kterých Ilvesu pomohl ke 14 výhrám. Dařilo se mu zejména v úvodu sezony, v polovině října jej ale ze hry vyřadily zdravotní problémy a vrátil se až za dva měsíce.

„Marek je brankář v nejlepším věku a od začátku nás přesvědčoval o svých schopnostech i své osobnosti,“ uvedl sportovní ředitel klubu Timo Koskela na adresu brankáře, který téměř šest sezon působil v zámoří a připsal si dva starty za Arizonu v NHL.

V prosinci 2019 se vrátil do Evropy a zamířil do Komety Brno. O rok později odešel do Chabarovsku, před aktuální sezonou se poté přesunul do Finska.