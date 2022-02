Útočník Šulák jde z Vladivostoku do Örebro, stěhuje se i Pyrochta

Liboe Šulák, sedmadvacetiletý člen českého týmu na olympijských hrách v Pekingu, který v úterý vypadl v předkole play off se Švýcarskem, tak bude mít šanci pokračovat v sezoně na klubové úrovni. V KHL totiž byla po přerušení před olympiádou předčasně ukončena základní části a Admiral se do play off nedostal. S Vladivostokem, kde byl kapitánem týmu, před měsícem Šulák prodloužil kontrakt až do dubna 2023.

„Jsme rádi, že můžeme přivítat Libora. Je to obránce s dobrými parametry a bruslením. Je to všestranný hráč a ofenziva je jeho silnou stránkou. Svými vůdčími schopnostmi nám určitě pomůže v boji v závěru sezony,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Örebro Niklas Johansson.

Za Vladivostok si Šulák v této sezoně připsal ve 49 zápasech 26 bodů za osm branek a 18 asistencí Na hrách v Pekingu měl ze čtyř utkání dva body za gól a přihrávku.

Účastník tří mistrovství světa v letech 2017, 2018 a 2021 má zkušenosti i z působení v NHL. V květnu 2017 podepsal s Red Wings jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu. V NHL se dočkal v ročníku 2018/19 šesti duelů, v nichž nebodoval. Působil na farmě v Grand Rapids v AHL.

Odchovanec Pelhřimova působil v domácí extralize v Chomutově a v letech 2015 až 2017 hrál v mezinárodní rakouské lize EBEL za Znojmo. Má za sebou také angažmá ve Finsku v Pelicans Lahti, Kouvole a Kärpätu Oulu. V KHL oblékal i dres Čerepovce.

Filip Pyrochta v novém působišti uzavřel smlouvu do konce této sezony, do klubu dorazí v pátek. Pětadvacetiletý odchovanec Třebíče zamířil do Lappeenranty před sezonou z extraligových Vítkovic, kde hostoval z Komety Brno.

„Je skvělé, že se nám podařilo podepsat kontrakt s Filipem, který je všestranný bek s dobrým bruslením. Podařilo se nám posílit obranu před play off, kde chceme dojít co nejdál,“ řekl klubovému webu Luley asistent generálního manažera Ulf Engman.

Pyrochta si v této sezoně připsal ve finské lize ve 43 zápasech osm bodů za gól a sedm asistencí. Nastoupil i ve dvou zápasech na prosincovém Channel One Cupu za reprezentaci, v níž má celkem na kontě 19 utkání a dvě asistence.

V roce 2018 podepsal dvouletou smlouvu s Nashvillem, ale do NHL se neprosadil. Hrál v Milwaukee v AHL a v týmu Atlanta Gladiators v ECHL a po roce se vrátil do extraligy. Bývalý hráč Liberce zamířil do Komety Brno, odkud se loni v lednu stěhovat do Vítkovic.