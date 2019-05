Liberečtí získali beka Graborenka a znají soupeře v Lize mistrů

Bek se zkušenostmi ze zámoří i z KHL přichází pod Ještěd po krátkém angažmá v Litvínově. V české nejvyšší soutěži si doposud připsal 22 startů.

„Roman je velmi dobře fyzicky disponovaný obránce s držením hole na pravou stranu, což nám vhodně doplní naše obranné dvojice,“ řekl sportovní ředitel Filip Pešán.

A dodal: „S jeho osobou do našeho týmu přicházejí také zkušenosti z dlouholetého působení v nižších zámořských soutěžích, v NHL a KHL. Možná není v rámci České republiky až tak známým hráčem, ale jedná se o zkušeného obránce v ideálním hokejovém věku. Myslím si, že nám výrazně pomůže vyztužit naše obranné řady.“

Graborenko toho má přes mladý věk už hodně za sebou. Od sedmnácti hrál v zámoří, od sezony 2012/13 působil čtyři roky na farmě New Jersey v Albany, kde dvakrát překročil hranici 20 bodů za sezonu. Během té doby si i v jednom utkání vyzkoušel atmosféru NHL, když naskočil za první tým Devils.

Před třemi lety se vrátil do Běloruska a v Kontinentální hokejové lize si zahrál za Dinamo Minsk. V dalším ročníku ve stejné soutěži vystřídal hned dva kluby: ruský Nižněkamsk a čínský Kunlun. V loňské sezoně okusil i českou extraligu a odehrál 22 zápasů za Litvínov.

Roman Graborenko má i bohatou reprezentační kariéru. Za Bělorusko si zahrál na čtyřech světových šampionátech, dohromady v národním dresu odehrál 42 utkání, v nichž získal 15 kanadských bodů.

Hokejisté Liberce se ve středu také dozvěděli soupeře pro Ligu mistrů, do které se po roční odmlce vracejí. Los v Bratislavě je nasměroval do skupiny C, kde budou jejich soupeři švédská Lulea, německý Augsburg a severoirský Belfast.