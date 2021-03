Will si poprvé zachytal v play off KHL, Čeljabinsku už ale ke zvratu nepomohl

Willa hosté nepřekonali, poslední gól vstřelil v poslední minutě při hře domácího týmu bez brankáře Vjačeslav Soloduchin. Ufa se ujala v sérii vedení 2:1.

Will, který přišel do Traktoru před touto sezonou, odchytal v základní části KHL 37 utkání, v play off se dostal do akce poprvé.

Útočník Čeljabinsku Tomáš Hyka, který v předchozích čtyřech zápasech nasbíral sedm kanadských bodů za dva góly a pět asistencí, vyšel tentokrát naprázdno.

Osmifinále play off KHL

Východní konference - 3. zápasy:

Traktor Čeljabinsk : Salavat Julajev Ufa 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Góly:

12:27 Kadějkin (V. Žarkov, J. Birjukov)

26:58 M. Granlund (Hartikainen)

31:40 Chochrjakov

59:39 Soloduchin (Alexejev) Sestavy:

Fedotov (32. Will) – Pilut, Manuchov, Bailen (A), Tělegin, D. Bodrov, Karpuchin, S. Garejev – Byvalcev, Kalinin (C), Åberg – Sedlák (A), Hyka, Kravcov – Osnovin, Tridčikov, D. Iljin – Karlin, Gorjunov-Rolgizer, Šolochov – Avcin.

Metsola (Tarasov) – Panin (C), Larsen, Naumenkov, Korobov, J. Birjukov, Alexejev, Lisovec – M. Granlund, Manninen, Hartikainen (A) – Platt, V. Žarkov (A), Kadějkin – Kugryšev, Amirov, Chochrjakov – Gimatov, Soloduchin, Baškirov – Kartajev. Rozhodčí: Birin, Fraňo – Ponamarenko, Střelcov Počet diváků: 5675 Stav série: 1:2

Torpedo Nižnij Novgorod : Ak Bars Kazaň 0:2 (0:1, -:-, -:-) Góly:

12:10 Pesonen (Galijev, K. Petrov)

Sestavy:

Tichomirov (Kočetkov) – Pajgin, Ch. Wideman, Austin, Orlov, Marin, Mišarin, Ručkin – Čechovič, Miele, Žafjarov (C) – Šenfeld, Kloos, Terry – Varnakov, Der-Argučincev, Gončaruk – Urakov, A. Michejev, Belevič.

Biljalov (Golubjov) – Wikstrand, T. Murphy, Pedan, Chenkel, Ljamkin, Judin, Žuravljov – Dawes, S. Da Costa, V. Tichonov – Lukojanov (C), M. Gluchov, Fisenko – Pesonen, Cormier, K. Petrov – Safonov, Galijev, A. Galimov – Voronkov. Rozhodčí: Bělov, Naumov – Zacharenkov, Sadovnikov Stav série: 0:2

Západní konference - 3. zápasy:

Spartak Moskva : CSKA Moskva 0:1 (0:1, -:-, -:-) Góly:

05:04 Andronov (Slepyšev) Sestavy:

J. Hudáček (Truškov) – Rylov (A), D. Višněvskij, Nikišin, Djuse, Kulik (A), Zubarev, Sokolov – M. Cyplakov, Lehterä (C), Širokov – Zubov, Nikoncev, Fjodorov – R. Hanzl, Talalujev, Radil – Torčeňuk, Kara, Kotljarevskij – Averšin.

Lars Johansson (Šaryčenkov) – Ar. Sergejev, Dahlbeck, Gilmour, Kiselevič (A), M. Robinson (A), Blažijevskij, Rykov – P. Karnauchov, Andronov (C), Slepyšev – Okulov, Šalunov, Mamin – Leipsic, Loktionov, Korosteljov – Sorkin, Světlakov, Tělegin – Afanasjev. Rozhodčí: Ravodin, Sergejev – Kučava, Nikolajev Stav série: 0:2