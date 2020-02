Hanzl opět skóroval, Spartaku Moskva pomohl k vítězství v Ufě

V klubovém pořadí i mezi českými střelci v KHL patří Hanzlovi třetí místo.

Spartak, který už má jistý postup do play off, vedl nad Ufou ve 13. minutě o tři branky. Český útočník zvýšil v závěrečné třetině na 4:1, když dokázal vkleče před domácím brankářem poslat do sítě plachtící puk.

Charlamovova div.

Černyševova

Bobrovova

Tarasovova KLUB Z V VP PP P S B 1. Kazaň 55 33 6 5 11 156:101 83 2. Jekatěrinburg 56 20 11 8 17 148:138 70 3. Novosibirsk 55 24 6 5 20 123:127 65 4. Magnitogorsk 55 18 7 8 22 126:128 58 5. Nižněkamsk 55 17 6 8 24 134:145 54 6. Čeljabinsk 56 17 4 5 30 114:151 47 KLUB Z V VP PP P S B 1. Omsk 57 29 7 8 13 152:106 80 2. Barys Nur-Sultan 56 27 7 7 15 144:124 75 3. Ufa 56 22 5 9 20 140:128 63 4. Kunlun Red Star 58 20 6 7 25 134:149 59 5. Vladivostok 55 15 10 4 26 117:148 54 6. Chabarovsk 55 17 5 8 25 110:124 52 KLUB Z V VP PP P S B 1. Petrohrad 56 26 12 5 13 152:108 81 2. Jokerit Helsinky 56 26 9 7 14 168:147 77 3. Dynamo Moskva 56 29 5 7 15 165:123 75 4. Spartak Moskva 56 23 8 8 17 154:127 70 5. Čerepovec 56 11 8 10 27 110:160 48 6. Dinamo Riga 55 9 5 6 35 87:168 34 KLUB Z V VP PP P S B 1. CSKA Moskva 56 36 5 4 11 177:90 86 2. Jaroslavl 56 21 9 4 22 151:137 64 3. Viťaz Podolsk 56 19 7 8 22 123:144 60 4. Nižnij Novgorod 56 20 7 4 25 153:152 58 5. HK Soči 55 15 7 9 24 113:146 53 6. Dinamo Minsk 55 10 3 11 31 117:197 37

Neftěchimik Nižněkamsk : Metallurg Magnitogorsk 3:0 (0:0, 2:0, -:-) Góly:

28:17 Berglund

34:57 Šarifjanov (Aťušov, Bikmullin)

45:54 Chajrullin Góly:

Sestavy:

Šaryčenkov (Barulin) – Bryncev, Šaripzjanov (C), Rjasenskij, R. Murphy (A), Pajgin, An. Sergejev (A), Aťušov – Chajrullin, Berglund, Enlund – Porjadin, Z. Mitchell, White – Šiksatdarov, P. Kulikov, Padakin – Grošev, Šarifjanov, Černikov – Bikmullin. Sestavy:

Košečkin (Děmčenko) – Antipin, J. Birjukov (A), Dronov, J. Jakovlev, Běreglazov, Minulin, Matuškin – A. Nestrašil, Mozjakin (C), Filippi – Rožkov, N. Kuljomin (A), Loktionov – Kozun, O'Dell, Potěchin – Ljubimov, Timkin, Několenko – Dorofejev. Rozhodčí: Kuljov, Soin – Sazonov, Střelcov

Dinamo Riga : Ak Bars Kazaň 0:1 (-:-, -:-, -:-) Góly:

Góly:

04:53 E. Galimov (Voronkov, Jarullin) Sestavy:

An. Makarov (Salák) – Berglund, Sotnieks (A), Mamčics, Marshall, Ališauskas, Balinskis, Ďaloga – Darzinš (C), Džerinš, M. Redlihs – Ashton (A), Protapovič, Meija – Pavlovs, Gillies, Lejnieks – Slepec, Gegeris, Švanenbergs – Batna. Sestavy:

Biljalov (Miftachov) – Virtanen, Jarullin (A), Wikstrand, Pedan, Ljamkin, Rukavišnikov, Fazylzjanov, Marušev – Cormier, K. Petrov, Azevedo (C) – Galijev, Voronkov, Frattin – E. Galimov, Fisenko, Lukojanov (A) – Sannikov, Galuzin, Dyňak. Rozhodčí: Akuzovskij, Fatějev – Černyšov, Ivanov

CSKA Moskva : Barys Nur-Sultan 1:2 (1:1, -:-, -:-) Góly:

12:08 Tolčinskij (Vey, A. Marčenko) Góly:

18:19 Knight (Metalnikov, Pakarinen)

35:49 Videll Sestavy:

I. Sorokin (Lars Johansson) – Nestěrov, Blažijevskij, A. Marčenko, Naumenkov, M. Robinson, Dahlbeck, Čmychov – Slepyšev, M. Kempe, Kaprizov – Tolčinskij, Vey, Grigorenko – Okulov, Šalunov, Světlakov – P. Karnauchov, Kalinin, Sorkin. Sestavy:

Pasquale (Kudrjavcev) – Svedberg, Ohtamaa, Dietz, Metalnikov, Makljukov, Blacker, Orechov – Knight, Videll, Pakarinen – Michajlis, Valk, R. Starčenko – Akolzin, Boyd, Ševčenko – Šestakov, Gurkov, Sagadejev. Rozhodčí: Bělov, Gofman – Stroganov, Parikov

Severstal Čerepovec : Red Star Kunlun 1:1 (1:0, 0:1, -:-) Góly:

00:08 Jakimov (Čižikov) Góly:

28:47 Smith-Pelly (Magee, Werek) Sestavy:

Podjapolskij (Chakimov) – Kinrade, A. Kulda, Makejev, Chochlov, Kudako, M. Chabarov, Provolněv, N. Chlystov – Monachov (A), Jakimov (A), Čižikov – Kapustin, J. Jakovlev, Geraskin – Petunin, Kodola, Markovin – Liška, Trubačjov (C), J. Morozov. Sestavy:

Hrubec (J. Smith) – Sproul, Bartley, Chelios, T. Murphy, Šustr, D. Osipov – Kane, Cracknell, Skvorcovs – Foo, Lockhart, Wong – Miller, Brulé, Yip – Smith-Pelly, Werek, Magee.

Avangard Omsk : Admiral Vladivostok 3:2 (1:1, -:-, -:-) Góly:

11:30 McMillan (Franson, Širokov)

24:31 Beck (Košelev, Šumakov)

33:31 K. Semjonov Góly:

13:16 K. Voronin (Mereskin, Achijarov)

28:43 Mereskin (Achijarov, K. Voronin) Sestavy:

Bobkov (Garipov) – Bondarev, Pokka, Franson, Jemelin, Vojnov, Martynov – McMillan, Pjanov, Širokov – Košelev, Šumakov, K. Semjonov – Zernov, Beck, Andrighetto – Stas, Dědunov, Gračjov. Sestavy:

Olkinuora (Krasotkin) – Lalonde, Almqvist, Achijarov, Ugolnikov, Ostrovskij, Miščenko, Kozlovskij – Vicharev, Ljungh, Bakoš – Mereskin, Glazačev, K. Voronin – Silajev, V. Butuzov, Korosteljov – A. Strelcov, Konnov, V. Strelcov – J. Petrov. Rozhodčí: Fraňo, Hribik – Goljak, Ponamarenko

Salavat Julajev Ufa : Spartak Moskva 2:5 (1:3, 0:0, 1:2) Góly:

19:38 Burmistrov (Sošnikov, Krikunov)

59:38 Sošnikov Góly:

04:54 D. Višněvskij (Rylov, A. Galimov)

06:18 Kutějkin (Zlobin)

12:14 Fjodorov (Kutějkin, Kokarev)

52:17 R. Hanzl

55:25 Zlobin (Juňkov, Nikoncev) Sestavy:

Metsola (13. Karejev) – Arzamascev, Koledov, Panin (C), Larsen, Pašnin, Ar. Sergejev, A. Semjonov, Muchamadullin – Krikunov, Burmistrov (A), Sošnikov – Omark (A), Manninen, Hartikainen – Kugryšev, Kadějkin, V. Žarkov – Pašin, Kartajev, Soloduchin. Sestavy:

J. Hudáček (Chomčenko) – Viklund, Hersley, D. Višněvskij (C), Rylov, Kutějkin, Kulik, Nikišin (A) – Nikoncev, R. Hanzl (A), Fjodorov – Cyplakov, Zubov, Daugavinš – A. Galimov, Malychin, Chochlačov – Kokarev, Juňkov, Zlobin – Kruženkov. Rozhodčí: Gašilov, Odinš – Maximovskij, Judin Počet diváků: 7 348

HC Viťaz Moskevská oblast : Amur Chabarovsk 2:1 (0:1, -:-, -:-) Góly:

25:35 Byvalcev (Jo. Nättinen, Jevsejenkov)

27:50 Jo. Nättinen (V. Lajunen) Góly:

08:35 Ruděnkov Sestavy:

I. Ježov (Kočetkov) – Jeřábek, Pylenkov, Jevsejenkov, V. Lajunen, Šinkevič, Golovkov, Voronkov – A. Sjomin, Makejev, Mojsejev – Jo. Nättinen, Jormakka, Byvalcev – P. Černov, Q. Howden, Grebenščikov – A. Ševčenko, Laričev, D. Kvartalnov – Gončarov. Sestavy:

Kiseljov (Alikin) – Vitásek, Jordán, V. Vasiljev, Korjagin, Korobov, Turbin, Alexandrov – Jazkov, H. Zohorna, T. Zohorna – Ruděnkov, A. Kuzněcov, Fajzullin – Gorškov, Vl. Ušenin, Vj. Ušenin – A. Lazarev, Železkov, Veličkin. Rozhodčí: Romasko, Spirin, Bitjukov, Osipov

Avtomobilist Jekatěrinburg : Jokerit Helsinky 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) Góly:

49:56 Macek (Golyšev, Dawes)

59:40 Macek (Dawes)

59:59 Kučerjavenko (Berezin) Góly:

10:44 Oksanen (Anttila)

27:09 Oksanen (Anttila)

31:51 Savinainen (Norman)

57:08 O'Neill (Joensuu) Sestavy:

Galkin (Fomin) – Gurkin, Alexej Vasilevskij, Mamkin, D. Bodrov (A), Berezin, Trjamkin, Valitov – Macek, Dawes (C), Golyšev – Sexton, Platt, Holland – Bělousov, Dacjuk (A), Chripunov – Ovčinnikov, Kučerjavenko, Obidin – Mozer. Sestavy:

Kalninš (A. Niemi) – D. Sklenička, Lehtonen, Lööv, Lepistö (A), Eronen, Kivistö – O'Neill, Regin (C), Joensuu – Haapala, Kontiola, Moses – Savinainen, Norman, Mäenalanen – Oksanen, Anttila (A), Pihlström. Rozhodčí: Bondar, Sidorenko – Viljugin, Bersenjov

Lokomotiv Jaroslavl : HC Dinamo Minsk 3:0 (2:0, 1:0, -:-) Góly:

02:20 Tkačjov (Lander, Markov)

19:04 Pääjärvi (M. Osipov, Tkačjov)

26:38 Kajumov (Alexejev) Góly:

Sestavy:

Konovalov (Lazušin) – Savčenko, Kronwall, Nakládal, Markov, M. Osipov, Čerepanov, Afanasjev – Pääjärvi, Lander, Kudrjavcev – Tkačjov, S. Da Costa, Polunin – Kajumov, Kovalenko, Alexejev – Děnisenko, Svitov, J. Averin – Iljenko. Sestavy:

D. Taylor (M. Karnauchov) – Děrjabin, Jevenko, Jerjomenko, Gragnani, Gotovec, Morrow, Denisov – Stefanovič, A. Kosticyn, Kovyršin – Děmkov, Spooner, Drozdov – Paré, Kogaljov, Prince – Pavlovič, Dadonov, Kitarov – Greckij. Rozhodčí: Ansons, Ščeňjov – Antonov, Šadrin

HC Sibir Novosibirsk : HK Soči 2:3N (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0) s.n.2:3 Góly:

03:37 Sajustov (Milovzorov, Timašov)

12:45 J. Peltola (Děmidov, Milovzorov) Góly:

47:19 Mosaljov (Točickij, Ellis)

55:32 Bertilsson (Strömwall)

65:00 Strömwall Sestavy:

Krasikov (Säteri) – Loginov, Jokipakka, Děmidov, K. Alexejev, Timašov, Ilja Morozov, J. Chabarov (A) – Puustinen, Ruohomaa, Šarov – Milovzorov, Sajustov (C), J. Peltola – Česalin (A), Torčeňuk, Šaškov – Zyrjanov, Romancev, N. Korotkov – Romajev. Sestavy:

Nalimov (A. Achmetov) – Rundblad, Bertilsson, Ellis, Pogorišnyj, J. Alexandrov, A. Petrov (A), Gordějev – Strömwall, Collins (A), Altybarmakjan – Lugin (C), Kaletnik, Starkov – Šmeljov, Točickij, Mosaljov – Archipov, Tomilin, Vyglazov – Makarenko. Rozhodčí: Raming, Sergejev – Lazarev, Šišlo