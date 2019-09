Díky za šanci, vzkazuje Jandač do Ruska. Odmítá, že by tým nepřipravil

Dvě porážky z úvodních tří utkání sezony stačily, aby dali v Magnitogorsku Josefu Jandačovi sbohem. K mání byl totiž trenér Ilja Vorobjov, který už v klubu dřív působil a naposledy vedl ruskou reprezentaci zároveň s Petrohradem.

Ani comeback ruského kouče ale Metallurg z herní letargie nevytrhl. Tým prohrál další dva následující zápasy, naposledy 0:3 s Nižněkamskem. Vorobjov po porážce zmínil práci svého českého předchůdce.

„Náš tým není připravený. Je to vidět na pohybu, který je na nule. Jako nový trenér jsem mohl motivovat maximálně psychicky. Snažili jsme se, ale bez fyzičky a pohybu si neškrtneme,“ prohlásil Vorobjov.

Trenér Jandač po svém vyhazovu ještě rozhovor českým médiím neposkytl, ruští novináři ale jeho odpověď na Vorobjovova slova získali.

„Nevím, o čem to Ilja Vorobjov mluví, a nechci na to reagovat. Mohu říct jen to, že v krátkém časovém úseku jsme měli pět nebo šest hráčů na marodce. Na trénincích jsme bývali v neúplných sestavách, první zápas nás navíc čekal proti silnému Petrohradu,“ vysvětloval Jandač v rozhovoru pro server Championat.com.

„Jak mám připravit hráče na tak velký zápas, když toho předtím tolik zameškali?“ dodává padesátiletý kouč, který už je zpět v Praze.

Rozhodnutí o svém konci slyšel Jandač minulý pátek po porážce s Podolskem. Druhý den, když měl tým volno, se přišel do kabiny rozloučit s mužstvem i svým asistentem Jiřím Kalousem, který v Magnitogorsku zůstává.

„Nejsem z toho zatrpklý. Má tam smlouvu, odvádí dobrou práci. Já i on máme radost, že v klubu pokračuje,“ řekl Jandač, kterému se prý v Rusku také líbilo. „A moc. KHL je výborná liga, byla to pro mě obrovská zkušenost. Chci poděkovat i Gennadiji Veličkinovi (generální manažer Metallurgu), že mě pozval do Ruska. Dal mi čas na práci a já se ji snažil odvést co nejlépe, to mi věřte.“

Jandač přišel do Magnitogorsku před minulou sezonou, v ambiciózním ruském klubu podepsal smlouvu na dva roky. Ačkoliv ten první nedopadl podle představ a Metallurg vypadl hned v prvním kole play off, dostal Jandač důvěru i pro tuto sezonu. Po třech duelech byl však odvolán a nahrazen Vorobjovem.