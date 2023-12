Salfický před Ligou mistrů: Chceme postup, ale už teď se nemusíme stydět

„Hranice mezi postupem a vyřazením je tenká. Potkává se osm kvalitních mužstev a rozhoduje jejich momentální rozpoložení. My jsme sice doma prohráli, ale obraz hry zase nebyl takový, že bychom ve Finsku měli být bez šance. Už několikrát se stalo, že hosté vývoj zvrátili. Takže i já věřím, že vyhrajeme o tři góly a postoupíme do dalšího kola,“ prohlásil Salfický odhodlaně pro iDNES.cz.

Co když ne?

Nebudu to považovat za neúspěch. Hokej je nevyzpytatelný a je proti vám velká kvalita, obzvlášť ta severská. Může se stát, že cíl, který máme, se nepovede naplnit, ale myslím, že Dynamo i celý český hokej prezentujeme v Lize mistrů velice obstojně. Už teď se nemáme za co stydět.

Po prvním zápase s finským týmem Lukko Rauma jste podávali protest. O co šlo a jak to dopadlo?

Podle pravidel musí mužstva čtyři hodiny před utkáním uzavřít soupisku, do které lze sáhnout až těsně před zápasem, kdyby se náhodou někdo zranil třeba na rozbruslení. Musí se to pak nahlásit soupeři i vedení soutěže. V tomhle případě došlo k nahlášení změny, která ale neproběhla a asi sedm minut před utkáním se stala úplně jiná. Podali jsme protest, nicméně nám bylo sděleno, že pokud k tomu došlo ještě před vhozením puku na led, tak je vše v pořádku.

V Lize mistrů cestuje Dynamo do vzdálených destinací. Jak velká zátěž to pro klub je?

Když chcete úspěch, musíte pro něj udělat maximum a týmu poskytnout plný servis. Například charterové lety, nepoužíváme linku. Je to finančně náročnější, takže o to víc chceme postoupit, protože prize money jsou v Lize mistrů zajímavé až někde od semifinále. Jinak je to investice do budování jména klubu. Je otázka, jak moc jsou majitelé ochotní.

To v Pardubicích asi není problém.

Servis pro tým máme. Vím, že si toho hráči váží a záleží jim na úspěchu. Nepřiletěli jsme do Finska na výlet, chceme se do Pardubic vrátit s postupem.

Pardubický kouč Václav Varaďa

Jak se proměnila vaše práce od dob, kdy Pardubice bojovaly o přežití?

Je to úplně jiné klima, ale každá situace přináší svůj tlak. Když jste dole, tak na vás tlačí, abyste udrželi soutěž a sehnali peníze na další sezonu, teď zase nesmíte prohrávat a plnit cíle na vrcholu. Nemusím se ale každý den stresovat a řešit, jestli zítra bude klub existovat. Nejde ale jen o mě, pracuje se mnou široký tým lidí včetně trenérů. Máme ekonomický klid, takže se jasně určilo, že vybudujeme kádr na více let. Šlo už jen o to přivést charakterově dobré hráče. Top parta je schopná vyhrát cokoliv.

Na titul ale ještě čeká.

Loni nás moc mrzelo, že jsme nepřešli přes Třinec. Vidím, jak jsou kluci nastavení. Doplnil nás Martin Kaut, který zase přinesl z Ameriky jiné myšlení a věřím, že třeba s ním budeme našemu cíli zase o krok blíž.

Václav Varaďa by chtěl být trenérem a sportovním manažerem zároveň. Jak to máte mezi sebou nastavené?

Venca má rád věci pod kontrolou. Z velké části je to dobře, protože ví prakticky o všem, co se v klubu děje a pak je schopný věci řešit rychle a produktivně. Jednou týdně máme pravidelné porady, kde si nastavujeme různé cíle a styl fungování. Nemáme problémy, Venca pochopil, že u nás do dění zasahuje víc lidí. Dohromady si řekneme nějaké věci a na něm jsou pak finální rozhodnutí. Má absolutní důvěru.

Na hostování odcházeli Tomášové Vondráček a Urban. Trochu nezvykle bez protihodnoty.

Třeba za Tomáše Vondráčka jsme hráčskou náhradu chtěli, souhlasil s přesunem do Vítkovic, ale tam jsou pomlácení a nebyl nikdo, kdo by byl plnohodnotný. Nemělo smysl brát protikus, který by tady seděl stejně jako Tomáš. Pro nás je důležitější, aby hrál, my máme kam sáhnout. Jsme v poměrně komfortní situaci a věřím, že mezi útočníky máme polštář. Urban hrál výborně v první lize, ale béčko to bez něj zvládne, my potřebujeme, aby sbíral zkušenosti v extralize a mohl nám pak rozšířit soupisku pro play off.

Dají se očekávat příchody směrem do klubu?

O tom člověk uvažuje pořád, ale trh toho moc nenabízí. Kádr máme nabitý, uvidíme, co se naskytne. Kdyby se to povedlo, tak by to bylo samozřejmě skvělé, jsme v kontaktu s řadou hráčů a sondujeme situaci. Když padla možnost angažování Davida Krejčího, tak koukáme dál. Do bláznovství se ale nehrneme, teď je naopak prostor dát prostor našim mladým klukům.

Co doplnění pro blížící se Spengler Cup?

Řešili jsme to, ale ne všechny kluby jsou ochotny svoje hráče uvolňovat. Zatím to vypadá, že si vystačíme s naší soupiskou v áčku a v béčku.