Po zpackaném duelu náprava? Ve Finsku to musíme urvat, burcuje Musil

Především domácí „poločasový“ výsledek 4:6 z minulé středy. Počítá se úhrnné skóre, takže nyní musí zvítězit minimálně o dvě branky, aby si vynutilo alespoň prodloužení. Pak také odveta na ledě soka.

A pro? Zvláštní pravidla této evropské soutěže. V přesilovce totiž může mužstvo nastřílet i víc než jedinou branku, trest se tím neruší, takže třeba vyloučení na 2 + 2 minuty může v konečném součtu nadělat pořádnou paseku. A věřme, že i touha odčinit katastrofální úvodní třetinu z pardubického klání, kdy Východočeši v 17. minutě ztráceli už 0:4 a teprve potom se probrali.

„V Raumě to musíme urvat,“ velel po nedělní porážce 2:4 od Litvínova Adam Musil, centr třetí lajny Dynama. „Čeká nás ohromně těžký soupeř, což napovědělo už první utkání. Víme, do čeho jdeme. Je nezbytné, odevzdat tam maximum, abychom vůbec měli nějakou šanci,“ uvědomoval si.

Jakob Stenqvist (vpravo) z Lukko Rauma v šanci před pardubickým brankářem Milanem Kloučkem. Vlevo Tomáš Dvořák.

Porážka lídra extraligové tabulky od aktuálně páté litvínovské Vervy Musila přirozeně bolela.

„Ze začátku to nebylo úplně ono, ale od druhé třetiny jsme se myslím lepšili. Tlačili jsme, vytvořili si příležitosti. Nějaká pozitiva tam byla,“ podotkl útočník. „Ale nechci snižovat výkon Litvínova, odbránili to. A gólmani (Šimon Zajíček a po jeho zranění od 37. minuty Matej Tomek) jim ‚čapali‘ skvěle. Teď to však musíme co nejrychleji hodit za hlavu, odpočinout si a soustředit se na úterý. Co bylo, bylo,“ doplnil Musil.

