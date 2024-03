Seznamte se s Ninou, francouzským buldočkem budoucnosti

Extrémní tělesná stavba francouzského buldočka vede k dýchacím a páteřním problémům. Odborníci se shodují, že je nutné změnit naše představy o tom, co je francouzský buldoček.

Francouzský buldoček je nejpopulárnějším čistokrevným plemenem psů jak v USA, tak ve Velké Británii, s jeho velkou hlavou, malým tělem a roztomilou tváří, která inspiruje tisíce oddaných fanoušků. Avšak víc než století šlechtění pro jeho jedinečné rysy zanechalo toto oblíbené zvíře s řadou fyzických problémů – a průměrnou délkou života čtyři a půl roku.

Náprava povede k přehodnocení vzhledu

Nová generace chovatelů se snaží změnit situaci francouzských buldočků a výsledkem může být nový vzhled plemene s rysy, jako je delší čumák, který by mohl zmírnit některé z jeho dobře známých zdravotních problémů. Někteří vědci však tvrdí, že ve skupině genů francouzských buldočků není dostatek rysů, které by umožnily tyto nezbytné změny.

Podle nich bude nutné křížit francouzské buldočky s jinými psy, aby se dosáhlo požadovaného výsledku. Zároveň tvrdí, že veřejnost bude tlačena k přehodnocení svých představ o tom, co je francouzský buldoček. Zdravější verze tohoto psa totiž bude pravděpodobně vypadat trochu jinak, než jsme zvyklí.

Francouzský buldoček má velké oči a plochou tvář, s proporcemi, které vyvolávají stejné mateřské a ochranářské pocity v lidském mozku jako dítě, řekli vědci. Má také krátké tělo, měřeno od nosu k ocasu. Je jako kreslená postavička. „Podívejte se na toho roztomilého psa, miluji ho,“ řekne si každý.

Nový Hawbucks francouzský buldoček

Chantal Wageveld-van Kruining v Nizozemsku pracuje na novém plemeni francouzského buldočka. Říká mu Hawbucks francouzský buldoček. Je výsledkem pečlivého šlechtění, aby se zbavil škodlivých rysů francouzského buldočka – rysů, které odborníci jako Dan O’Neill nazývají „extrémní konformace“.

O’Neill je docentem epidemiologie společenských zvířat na Královské veterinární koleji v Londýně. „Tento pes by určitě vyhovoval jako francouzský buldoček, který se posunul směrem k vylepšenému vrozenému zdraví, ale stále vypadá jako francouzský buldoček,“ řekl O’Neill o Lily, jak se jmenuje nově vyšlechtěný pes.

„Tvar hlavy a konformace zde silně naznačují, že většina tohoto psa pochází z typických francouzských buldočků, na které jsme zvyklí,“ dodal. „Ale tělo je mnohem střídmější: delší záda, dlouhý ocas, delší nohy.“

A on by to měl vědět. O’Neill je členem poradní skupiny pro extrémní konformaci u psů, skupiny, která pracuje na vývoji právních norem pro etický chov psů.

Nejde jen o buldočka

Skupina se nezaměřuje pouze na francouzské buldočky, ale na všechna plemena psů, pro která standard plemene podporuje extrémní konformaci: anglické buldočky, mopsy nebo Kavalíry king Charles španěl.

V říjnu Nejvyšší soud Norska rozhodl, že Kavalír king Charles španěl nesmí být dále šlechtěn. Jako plemeno je tak nemocné a příbuzensky křížené, že by další šlechtění u něj zhoršovalo pravděpodobnost dědičných poruch. Zkrátilo by to jeho život a bylo to nejen neetické, ale také porušením zákonů o týrání zvířat.

Podle O’Neilla a dalších, kteří se na to dívají podobně, není situace s francouzskými buldočky nijak odlišná. „Existují zákony na ochranu zvířat a nejsou vymáhány. Musíme s tím něco udělat a zajistit jejich vymáhání,“ tvrdí.

Teď jde o to, jak tento problém bude vnímat veřejnost. Pokud uzná, že selektivní šlechtění pro extrémní konformaci škodí psům, pak poptávka po těchto čistokrevných psech klesne.

Lidé chtějí roztomilé psy, ale často si neuvědomují, že tito psi trpí pod tíhou této roztomilosti. Když francouzský buldoček chrčí a sípá po ulici, veřejnost nevnímá, že ten pes trpí.

Jenže ve skutečnosti v chovatelské skupině francouzských buldočků není dostatek genetické rozmanitosti, aby se v tomto plemeni mohli šlechtit zdravější psi. Neexistuje dostatek jedinců s normálně velkými čumáky, aby se mohli narodit čistokrevní francouzští buldočci, kteří jsou vrozeně zdraví.

„Pes, který je vrozeně zdravý, je pes, který se narodí s kapacitou dělat všechny přirozené funkce, které by pes jeho věku měl být schopen dělat, jako je spát, běhat a dýchat,“ řekl O’Neill. Podle něj je třeba přinést jiný genetický materiál.

Takže aby se zachránili francouzští buldočci, musí být kříženi s jinými plemeny psů, která mají zdravé rysy. K tomuto účelu „nová“ Lily porodila vrh štěňat.

A zatímco Lily je čistokrevný francouzský buldoček s humánnějšími rozměry, její štěňata jdou ještě dál. Tito psi jsou geneticky francouzští buldočci. Ale také obsahují něco zvláštního: rysy jiného plemene. Jejich otec je potomkem třetí generace francouzského buldočka kříženého s americkým staffordširským teriérem, což z něj dělá takzvaný F3 hybrid a štěňata F4.