VIDEO: Čas dýní zpestřil v pražské zoo krmení nejen guerézám

„Guerézy jsou sice tropičtí primáti z rovníkové Afriky, jsou ovšem zvyklé na chladnější podnebí ve vyšších polohách, proto patří k neotužilejším opicím, které tu máme,“ vysvětluje Vít Lukáš, kurátor primátů Zoo Praha. A dodává: „Otužilejší už jsou jen makakové magoti, jediní evropští primáti. Ti jsou venku po celý rok, i na sněhu.“

Guerézy si podzimní dny venku skutečně užívají. Stojí tedy za to si najít v plánku zoo, kde přesně tato rodinka bydlí, a na můstku přes vodní příkop zvednout hlavu do koruny vzrostlého dubu, po kterém se pohybují s jistotou Spider-Mana. A to i ten nejmladší člen rodiny, sotva dvouměsíční, který má zatím srst jako malá ovečka (je vidět i na videu).

Pokud budete mít štěstí, můžete zastihnout rodinu samce Katangy a jeho dvou samic Lomely a Lucie při krmení. Přitom kolem nich běhá dohromady sedm různě starých mláďat. Samice každoročně mívají jedno mládě, které dospívá zhruba ve třech letech, teprve poté odchází založit rodinu.

Krmení guerézám aktuálně zpestřila sezona dýní. Ty chovatelé vydlabali a použili v podstatě jako misku pro dávku zeleniny. Zvídavé primáty zaujme každá změna. A nejen je. Dýně si užily i surikaty, sloni, želvy sloní, které je doslova milují, ale i hrabáči nebo chápani, jimž chovatelé krmení schovávají i do hromad barevného listí.