Z VOLEJE: Na stavbě končím! Jak fotbalový talent rozjel po světě akademie

Jak s velkým kamarádem Kamilem Vackem jezdívali z Olomouce na mládežnické reprezentační srazy, kde v nich trenér Jakub Dovalil viděl naděje pro český fotbal se souputníky ze silného ročníku 87 Feninem, Kúdelou, Švecem a spol.

Jak si bláznivý kouč Martin Pulpit v zimní čepici Interu Milán a v kopačkách s kolíky přišel za ním zatrénovat s olomouckým béčkem a do teenagerů zajížděl ostrými skluzy, až kolegu z áčka Sigmy trenér Jiří Balcárek napomenul: „Vždyť mi ty kluky zraníš!“

Jak si jej pak Pulpit vytáhl do ligového týmu ještě s parťákem Filipem Lukšíkem, leč start v lize si na rozdíl od něj nepřipsal.

Jak mu trenér Zdeněk Psotka z legrace říkával, že s těmi skopičinami, co dovede s merunou, by byl dobrý tak do cirkusu.

Jak mu v Sigmě vykládali, že z něj bude nový Kováč.

Jak si škaredě před dorosteneckým mačem na Slavii pochroumal kotník.

Jak na cestě vlakem do Dubicka volal agentovi Zíkovi, že ho Sigma posílá hostovat do Drnovic a že chce skončit s milovanou hrou: „Zhroutil se mi sen!“

Jak to ještě zkoušel ve třetí španělské lize.

„Dostal jsem za uši. Člověk si uvědomí, že peníze nedostáváte jen za kopání do balonu,“ zjistil. „Rukama jsem nikdy neuměl, taťka málem spadl ze židle. Potřeboval jsem si vydělat na živobytí a získat papíry v Kanadě.“

A dost!

„Nemůžu dělat něco, co mě nebaví. Bere to moc energie,“ rozloučil se Volf s majitelem stavební firmy, třebaže mu nabízel navýšení hodinové mzdy ze třinácti kanadských dolarů na patnáct. „To jsi první, kdo nechce přidat,“ kroutil boss hlavou z okýnka auta.

Kamarádka Volfovi nabídla, zda nechce s jedním tatínkem každou středu trénovat fotbalové prcky ve Vancouveru. A znovu se v něm zapálil oheň v srdci, který silně hoří i dnes, o dvanáct let později.

Jako zakladateli Volf Soccer Academy, která se zaměřuje na zlepšení fotbalových dovedností, skills, jak se moderně říká, s pobočkami také v Praze, ugandské Kampale, egyptské Káhiře a nově i Dallasu. Před mistrovstvím světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku si dal za cíl dobýt Spojené státy. Pokračovat chce přes Atlantu na Floridu. „A rád bych i do Asie,“ vypráví fotbalový snílek, vizionář a dobrodruh z Hané svůj příběh v podcastu Z voleje.

Ve Vancouveru už jen dohlíží na úspěšný chod akademie, kterou rozjížděl v parku mezi mrakodrapy. Vytiskl letáky, nadšeně nakoupil pomůcky, kopačky, kopačáky, kloboučky na slalomy, oranžové rozlišováky a...

... rodiče dovedli čtyři kluky.

Nevadí!

Lets, go!

Libor Volf s hráči z ugandské Volf Soccer Academy

Volfovo nadšení bylo nakažlivé. Jeho kejkle s míčem děti pohltily.

Pár klientů ještě nebylo na uživení, žil z ruky do pusy, ale když děláte, co vás baví, a ještě jste při tom svobodný, začnete růst jako člověk. A když jste na očích, pak i jako podnikatel. Lidé vykukovali z mrakodrapů, zda ti oranžoví fotbalisté zase prohání míč za hlasitého povzbuzování chlapíka s moravským přízvukem. David Lamp Park přejmenovali na David Libor Park.

„Do Kanady jsem letěl přitom s tím, že nechci mít s fotbalem nic společného. Věřím, že něco nahoře mi dalo šanci,“ povídá. „Po pěti letech už to byl byznys, měl jsem trenéry. Nejvíc mě na tom těší, že mám svobodu. Nikdy jsem nechtěl být někde uvázaný. Ve Vancouveru máme 350 dětí, vědí o nás. Rosteme.“

Trenéři se už mu hlásí sami. Třeba i exligoví hráči Zdeněk Klesnil, Róbert Koval’, Jiří Januška nebo Alexander Jakubov, se kterým rozjel pobočku v Dallasu.

Na papíry má paní účetní a dál žije svůj sen. Kluky i holky chce rozvíjet také lidsky. Razí cestu stipendií, že fotbal není vše. I proto by rád v Ugandě otevřel také školu a koupil místním pole, kde by mohli pracovat. Spolupracuje s firmou Decathlon a díky společnému projektu vozí do Kampaly dětem kopačky. „Máte vidět tu radost v jejich očích,“ říká.

Akademii chce spojit rovněž s hráčskou agenturou a pomoct nejlepším do Evropy. Za sebou má stáže v Barceloně, Dortmundu, Valencii nebo Ajaxu.

„Mám rád emoce. Dokud budu moct, budu trénovat,“ říká, zatímco kamarád Kamil Vacek pomalu završuje v Pardubicích krásnou kariéru, během které kopal za Spartu, Veronu, Bielefeld nebo Makabi Haifa.

Volf se těší, až spolu projedou Ameriku na motorkách. A když jim při tom bude kapat za krk, nevadí.

Mají si co vyprávět.