Doktor Xavi, na plac! Nemocný obr našel trenéra, který mu má vrátit život

Konečně tě máme doma, vítej.

A teď nám vrať naši Barcu!

Ne, na muže jménem Xavi Hernández Creus nečeká vůbec lehký úkol. Ale jestli má někdo kolabujícího VIP pacienta s jmenovkou FC Barcelona vrátit do života, je to on.

Xavi, záložník s geniálním citem pro hru, který v klubu vyrůstal od jedenácti let a odkopal za něj 767 zápasů, je od pondělí novým trenérem. Po poledni na stadionu Camp Nou u černého pultíku podepsal smlouvu na dva a půl roku a z hlediště mu tleskalo kolem dvaceti tisíc lidí, kteří si uprostřed pracovního dne protáhli pauzu na oběd, aby přišli osobně přivítat spasitele.

VÍTEJ ZPÁTKY DOMA. Xaviho v Barceloně vítají s nadšením.

Možná je pak překvapil, když na tiskové konferenci zostra spustil: „Na prvním místě musí být přísný režim. Pak můžeme mluvit o způsobu hry, hodnotách, respektu, o tom, jak útočit, jak bránit. Ale hlavně chci v kabině nastavit pravidla.“

Ta slova celkem jasně vypovídají o tom, že Barcelonu v posledních měsících ovládl nevídaný chaos.

V tabulce španělské ligy je devátá. Z posledních čtyř zápasů nevyhrála ani jeden: o víkendu dokonce ve druhém poločase nepochopitelně probendila vedení 3:0 nad Vigem.

V Lize mistrů posbírala jen dvě upachtěná vítězství nad Dynamem Kyjev, zato Bayern i Benfica Lisabon ji hravě přehrály.

Ale proč?

Bylo by snadné všechno svést na finanční trable, které klub dlouhodobě drtí – dluhy podle staronového prezidenta Laporty dosahují v přepočtu téměř 35 miliard korun.

Jak Barcelona remizovala s Celtou Vigo 3:3

V Barce je ale špatně téměř vše: od lékařské péče až po mizerný přístup části hráčů i bývalých trenérů. Když začaly z kabiny prosakovat informace o tom, jak málo se trénuje a že poslední kouč Koeman se ani neobtěžoval zápasy rozebírat u videa, boss Laporta musel konat.

Věděl, že má pod rukama pacienta v kritickém stadiu, jehož spasí jen špičkový lékař. Ten, který jako jediný přesně ví, co udělat, aby se nemocné srdce rozbušilo.

A také dokáže uklidnit právem nazlobené fanoušky. Ti po senzačním letním odchodu hvězdného Messiho marně hledali personu, se kterou se ztotožní a které uvěří, že odstartuje novou, úspěšnou éru.

Nový kouč fotbalové Barcelony Xavi (s dresem) na oficiálním představení.

Jiná varianta než jedenačtyřicetiletý Xavi pro Barcu vlastně neexistovala. Pro něj zase nepřipadalo v úvahu, že by milovaný klub odmítl.

Proto souhlasil, že sám zaplatí polovinu výstupní klauzule v hodnotě pět milionů eur, aby se vyvázal ze smlouvy s katarským týmem Al Sádd. Kývl i na výrazně nižší plat, než jaký pobíral od pohádkově bohatých šejků. Sám od sebe, aby vybrakovanou pokladnu nezatížil dalšími extrémními výdaji.

Musí přitom vědět, že riskuje.

Může se stát, že si u fanoušků zničí jméno, protože na vratké barcelonské lavičce už pohořeli mnohem zkušenější trenéři.

Proti nim má ovšem jeden významný trumf: hluboko zakódovanou barcelonskou DNA. Přesně ví, co udělat, aby příznivci ke klubu zase přilnuli a nemuseli se za něj stydět. Mluvil sice hlavně o tvrdé práci a výsledcích, ale jistě tuší, že desetitisíce věrných nejvíc trápí odklon od klubové filozofie.

Od dob, kdy týmu na přelomu osmdesátých a devadesátých let velel nizozemský vizionář Johan Cruyff, platilo, že Barcelona staví tým kolem odchovanců z proslulé akademie La Másia. Zkušenosti se předávaly, fungovala kontinuita, hráči od žáčků až po áčko měli zažitou jednotnou mantru. Rozestavení 4-3-3, držení míče, spousta přihrávek, diktování tempa.

VÍTEJ ZPÁTKY DOMA. Xavi dřív patřil k největším oporám Barcelony, teď ji bude pomáhat v pozici trenéra.

Jenže s odchodem veleúspěšného kouče Guardioly a úmrtím jeho pokračovatele Vilanovy v roce 2014 jako by Barcelona ztratila duši.

Na posilách nikdy neškudlila, ale najednou začala utrácet nesmyslné částky za průměrné fotbalisty, talentovaní hráči z akademie nedostávali čuchnout a problémy se vršily jeden na druhý.

Xavi musí vědět, že všechny hned nevyřeší. Ale i díky tomu, že jako hráč koukal pod ruce Guardiolovi, zná směr. A ví, že dostane od šéfů čas a důvěru, aby mohl splnit, co v pondělí slíbil: „Jsme nejlepší klub na světě a budeme dřít na tom, abychom zase začali vyhrávat.“