Rok bez ďábla. Po Messim v Barceloně stále zeje velká díra

Zůstala po něm rozlehlá dvoupodlažní restaurace v centru města, kterou před šesti lety otevíral s nejstarším bráchou Rodrigem a dalšími partnery. Dostala název Bellavista Jardín del Norte, což mělo evokovat Messiho návrat ke kořenům, návrat domů, do Argentiny, do Rosaria.

Původně to mělo být dokonce menší obchodní centrum s kapličkou, holičstvím nebo koutkem se suvenýry. Nakonec se ukázalo, že lepší bude prodávat hostům jen klasická jídla jako tapas, chorizo, paella, empanadas, sladké churros a hlavně propečené steaky. I tak ovšem podnik prodělával, což covidová doba ještě prohloubila. Zavřeno.

Prázdno, které po Messim stále křičí, nepůjde jen tak zacelit. I když mužstvo aktuálně šlape, Lewandowski sbírá gól za gólem, mladík Pedro se lepší každým týdnem a šéfové se snaží mazat obří dluhy, něco pořád chybí. Ta nekonečná lehkost, po které lidé nábožně skandovali: „Mééééssi. Mééééssi.“

Fandové fotbalové Barcelony se shromáždili před Camp Nou, aby se rozloučili s Lionelem Messim.

Když se procházíte kolem stadionu Camp Nou, na každém rohu narazíte na jeho tvář. Co obchůdek, to Messiho odkaz. Ještě několik týdnů po přestupu do Paříže fanoušci povstali přesně v desáté minutě – na počest Messiho čísla – a vyvolávali jeho jméno. Jakpak by ne, vždyť za Barcelonu odkroutil 778 soutěžních zápasů, nejvíc ze všech hráčů v historii.

„Když se bez Messiho poprvé trénovalo, bylo to jako na pohřbu. Ticho, žádné vtípky, na které jste byli zvyklí. Jako by tomu nikdo nechtěl uvěřit. Koukali jsme po sobě: Vážně se to stalo? Už tu není?“ svěřil se jeden z nejmenovaných pomocníků z realizačním týmu. Sergio Agüero, který to léto přicházel do Barcelony především kvůli Messimu, kamarádovi z argentinské reprezentace, si pár dní myslel, že je to jen nepovedený vtip.

Nešťastný Lionel Messi z Barcelony po inkasovaném gólu od Granady.

S Messiho odchodem se z Barcelony vypařilo cosi magického. Vrcholné souznění malého muže s velikým klubem. Messi pomohl desetkrát vyhrát španělskou ligu, čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů. Vždyť i Viktoria Plzeň na něj narazila. Co narazila, na podzim 2011 se o něj úplně rozbila. Venku prohrála 0:2, doma 0:4, přičemž nejlepší fotbalista planety nasbíral hattrick.

„Zkuste hlídat supermana,“ vydechl při vzpomínce stoper František Ševinský: „Jen se mi vybavuje, jak rychle to uteklo. Jako vítr, tempo Barcelony bylo neskutečné. My běhali bez míče a pak šmitec. 0:4 a do sprchy.“ Soupeřů, kterým Messi naložil, by se našlo nepočítaně. Jen ve španělské lize nasbíral šestatřicet hattricků, v Lize mistrů dalších osm.

Barcelona, jakou jste znali na jaře 2021, už neexistuje. Zásadní otázka zní: je to dobře, nebo špatně?

„Kdyby se Messi vrátil, byl by pro mě ten nejkrásnější dárek. Kvůli němu jsem zasvětil svůj život Barceloně. Jsem připravený okamžitě sednout na letadlo a přivítat ho, pokud se příští rok rozhodne k návratu,“ poví prezident českého fanklubu Pavel Misař.

Podobně smýšlejí miliony barcelonských příznivců.

Každý náznak, že by se pětatřicetiletý Messi mohl vrátit, berou smrtelně vážně. Sotva se tomu divit. V úvodní sezoně bez ďábla nezískala Barcelona jedinou trofej. Lidem, zvyklým na Messiho ostropalbu, muselo stačit, že se Depay a Aubameyang coby nejlepší střelci trefili třináctkrát. Mužstvo poznalo tři kouče a raději nedomýšlet, jak hluboko mohlo klesnout, kdyby trenérskou výzvu nevyslyšel legendární špílmachr Xavi. Teprve on pomohl nastolit dřívější řád.

Ano, na jednu stranu Messiho kouzla chybějí. Na druhou stranu možná kabině odlehlo. Všechno se točilo kolem něj. Jak kdosi řekl mimo záznam: „Leo připomínal teploměr. Jakmile byl šťastný, všechno jelo jako po drátkách. Ale když byl smutný, nikdo na něj raději nemluvil. Ne snad kvůli strachu, jak by reagoval, spíš z úcty k němu.“

Messi přišel jako třináctiletý megatalent s megaproblémem. Byl malinký a rodina neměla peníze na potřebné medikamenty, které by podpořily růstový hormon. Barcelona je zaplatila, aby Messi mohl povyrůst na 170 centimetrů a pak se zapsat do všech fotbalových archivů. Z ostýchavého chlapce s dlouhými vlasy se rychle stal suverénní vůdce. Sice bez hlasitých proslovů, zato s fenomenálními výkony.

Z Barcelony chtěl zmizet jen jednou v životě. V srpnu 2020 ho tak namíchla demolice 2:8 od Bayernu Mnichov, že se v zákulisí začal vytvářet přestup do Manchesteru City. Messi přestal věřit slibům, které mu skládal bývalý šéf Bartomeu: „Líp už bylo. Chci jít.“ Jenže Barcelona řekla ne, což přineslo ironické rozuzlení: zůstal, když chtěl odejít, odešel, když chtěl zůstat.

Loni dokonce souhlasil s tím, aby mu klub pod staronovým prezidentem Laportou seškrtal plat na polovic. Navrhoval splátkový kalendář. Ani tak se zadlužená Barcelona nevešla pod platový strop, který vystavěla španělská liga. Výsledek si možná vybavíte: Messi se při závěrečné řeči neudržel a vyplakal se do bílého kapesníku: „Jednoho dne se sem vrátím. Slíbil jsem to dětem. Barcelona je náš domov.“

Lionel Messi pláče na tiskové konferenci po konci v Barceloně

Do Paříže přestoupil zadarmo po skončení smlouvy a prožil bombastické uvítání, nicméně první sezonu se hledal. Šest ligových gólů znamenalo sakra ústup ze slávy. Bylo veřejným tajemstvím, že mu vůbec neseděl styl trenéra Pochettina.

I rodina byla nesvá. Synům se nechtělo do nových škol a manželka Antonella si po Barceloně stýskala snad nejvíc ze všech. Kamarádi si prý všimli i toho, že mohutný mastiff Hulk, populární pes z Messiho příspěvků na sociálních sítích, ztratil chuť k žrádlu.

A do toho barcelonský boss Joan Laporta pro americkou sportovní televizi ESPN prohlásil: „Doufám, že kapitola Messi ještě není u konce. Myslím, že je naší povinností zkusit... Prostě najít moment, abychom všechno společně dopsali.“

Ale jak? Co? Kdy? A v jakých rolích?

Letos to nevyjde, příští rok to bude žhavější téma, protože Messiho pařížský kontrakt vyprší.

Prozatím barcelonskou desítku, která se směle dala považovat za posvátnou, převzal mladíček Ansu Fati.

Zmatený ofenzivní záložník Barcelony Ansu Fati.

I v Paříži jsou novinky. Hvězdného mužstva se ujal nový kouč Galtier, který se netají tím, že z kouzelného, leč nezřídka náladového trojúhelníku Neymar – Mbappé – Messi vytvoří nové šampiony Ligy mistrů. Pro Paříž vlastně jiný úkol neexistuje. Úvod sezony naznačil, že Messiho ta výzva baví, přestože nemá hlavní roli. Za prvních šest kol francouzské ligy se pařížský válec trefil 24krát (z toho Neymar a Mbappé sedmkrát, Messi třikrát - Messi a Neymar si připsali ještě po šesti asistencích).

Nezanedbatelné jsou taky zprávy od účetních. Messi si totiž během minulého roku vydělal skoro čtyři miliardy korun, což ho vrátilo na pozici nejlépe vydělávajícího sportovce planety.

Vzhledem k tomu, že mu bylo už pětatřicet a kariéra se krátí, přemýšlí spíš v krátkodobém horizontu. Chce svůj pátý titul z Ligy mistrů a ještě předtím v prosinci vyhrát pro Argentinu mistrovství světa, což by jeho fotbalové poslání konečně zcela naplnilo.

A pak? Třeba tu poslední kapitolu skutečně dopíše ve městě, ve kterém se stal nesmrtelným. Ale Plzeň už si proti němu už (nejspíš) nezahraje.