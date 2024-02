V Anglii o něj nemají zájem. I proto se Rooney nabízí do Saúdské Arábie

Může tam být oboustranná náklonnost. Rooney je měsíc bez práce a po jeho fiasku v Birminghamu se nedá očekávat, že ji v Anglii hned tak dostane.

Kluby ze Saúdské Arábie lákají do svých kádrů slavná jména a hráče, byť už ti to nejlepší mají za sebou, velmi štědře platí. A do těchto kulis by osmatřicetiletý kouč pasoval.

Stejně jako tam nyní pasuje jeho bývalý spoluhráč z anglické reprezentace Steven Gerrard. V Aston Ville neprorazil, od loňska působí v Al-Ittifáku.

Rooney je Arábii údajně v kurzu. Zdroje nejčtenějšího anglického listu The Sun tvrdí, že bohatí vlastníci nejmenovaných saúdskoarabských klubů už někdejšího špičkového útočníka Manchesteru United i anglické reprezentace kontaktovali.

„Wayne ví, že musí všechny o své cestě ještě hodně přesvědčit. Ale věří, že na to má a rád by dostal šanci trénovat tým v Saúdské Arábii,“ říká jeho známý.

Naposled v Birminghamu skončil předčasně po necelých třech měsících, přestože měl smlouvu na tři a půl roku do léta 2027. Jenže z patnácti zápasů vyhrál jen dva, ze šesté příčky klesl na dvacátou a 2. ledna po debaklu v Leedsu dostal padáka.

„Fotbal je byznys, ve kterém trenér musí mít výsledky. Osobně mi nějakou dobu potrvá, než se z toho neúspěchu vzpamatuju. Chvíli si odpočinu, abych víc času mohl trávit s rodinou, a budu se připravovat na další angažmá,“ řekl Rooney po vyhazovu.

Do práce se žene už po měsíci. Nepovedená štace ho neodradila. „Věří, že získal zkušenosti, které mu v budoucnu pomohou,“ podotkl zdroj The Sun.

Pokud by Rooney v Saúdské Arábii působil, tamní soutěž by získala opět o něco více na přitažlivosti. V poslední době její pověst utrpěla „útěkem“ Jordana Hendersona, kterému půl roku v Saúdské Arábii stačilo a raději šel do Ajaxu. Ale příchod Rooneyho by lize jistě pomohl.

„Wayne pevně věří, že se může stát špičkovým trenérem. Jeho cílem je jednou vést klub v Premier League. Ale ví, že v dohledné době to nestane.“

Rooney se stal trenérem ještě v době, kdy aktivně hrál. V Derby County zároveň dva měsíce plnil roli dočasného kouče. Když v šestatřiceti hráčskou kariéru ukončil, stal se v Derby v lednu 2021 koučem na plný úvazek.

Na jaře o rok později však s týmem sestoupil do třetí anglické ligy. Sezona se nepovedla především proto, že vedení soutěže kvůli finančním potížím a nesrovnalostem v účetnictví odečetlo týmu 21 bodů. A to bylo v boji o záchranu příliš.

Hned v létě 2022 získal angažmá ve Spojených státech v DC United, kde na sklonku kariéry rok a půl nastupoval. V října 2023 odstoupil poté, co se mužstvo nedostalo do play off.

Jakmile se vrátil do Evropy, sáhl po něm Birmingham, což se pro Rooneyho ukázalo jako naprostý propadák