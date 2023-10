„Je ten pravý čas. Udělal jsem, co jsem mohl, abych tenhle klub dostal do play off. Nejde o to, že by se stalo něco konkrétního. Je to o načasování,“ uvedl Rooney.

V D.C. United Rooney působil jako hráč v letech 2018 až 2020. Po ukončení kariéry se někdejší hvězda Manchesteru United do zámořského klubu před touto sezonou vrátila v roli trenéra.