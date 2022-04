Rooney kritizuje United: Pogba by měl odejít, příchod Ronalda nezafungoval

Rooney, dnes trenér druholigového Derby County, mluvil o problémech Manchesteru v pořadu Monday Night Football na televizní stanici Sky Sports.

United po vyřazení z Champions League a nevyrovnaných výsledcích v domácí soutěži hrozí, že v páté sezoně za sebou skončí bez trofeje, což je pro klub takového formátu potupná vizitka.

Povzbudivá není ani vyhlídka na účast v Lize mistrů v nadcházejícím ročníku, tým provizorního trenéra Ralfa Rangnicka je aktuálně až sedmý.

„Viděl jsem je několikrát naživo a bohužel mi připadají jako soubor individualit. Ne jako tým. Což je ve chvíli, kdy udělají nějakou chybu, strašně sráží a limituje,“ poznamenal Rooney.

„Když si vezmete, co za fotbalisty tam je, tak je zarážející, jak špatně na tom mužstvo je. Je to nedostatečné,“ pokračoval Rooney, autor 253 branek v barvách United, než přišlo na řadu téma přínosu dvou konkrétních hráčů.

Ronalda a Pogby. Dvou mužů, kteří by měli být rozdíloví. Dvou hvězd, jež patří k nejlépe ohodnoceným fotbalistům v klubu. Dvou složitých osobností, od nichž se v červeném dresu čekalo víc.

Šestatřicetiletý Portugalec je sice nejlepším střelcem týmu s osmnácti góly, ale podle Rooneyho se pompézní letní návrat nevydařil podle představ.

„Jestli to funguje? V tuto chvíli musím říct ne,“ uvedl Rooney ve studiu Sky Sports. „Dává góly, vstřelil nějaké důležité v Lize mistrů, musíme vzpomenout i hattrick proti Tottenhamu. Ale už to není ten Cristiano jako dřív.“

„Stárne, ale takový je život. Stále je nebezpečný před bránou soupeře, ale v ostatních oblastech hry potřebuje Manchester mladší, hladovější fotbalisty. Tak musí klub přemýšlet, aby se v nadcházejících dvou, třech letech zvedl.“

O tom, že bude nutné dobře využít příští dvě, tři přestupová okna, aby se United vrátili do boje o anglický titul, mluvil i trenér Rangnick.

„Přebudování týmu je dlouhodobý proces a zdaleka není u konce, spíš naopak,“ řekl Rooney a dodal, že by v létě nebránil odchodu Pogbovi, jemuž vyprší kontrakt.

„Dostali jsme se do bodu, kdy pro něj bude lepší jít o dům dál. Myslím, že i Paul ví, že od návratu do United nebyl jeho přínos takový, jaký by si představoval.“

Pogba se do Manchesteru, v jehož mládeži působil, vrátil v roce 2016 za tehdy rekordní tři miliardy korun. Jenže ze své geniality, kterou často dává na odiv ve francouzské reprezentaci, ukázal na klubové úrovni v Anglii jen záblesky. Sráží jej nevyrovnané výkony, nedávno navíc přiznal, že se trápil s depresemi.

„Za Francii je to úplně jiný hráč,“ přitakal Rooney. „Zkrátka mu to v Manchesteru úplně nevyšlo. Upřímně, není jediný, koho by měl klub uvolnit.“

Rooney mimo jiné vyjádřil názor k obsazení prestižního postu hlavního kouče, který po sezoně Rangnick přepustí pravděpodobně Mauriciu Pochettinovi, nebo Eriku ten Hagovi, což jsou dva nejvážnější kandidáti.

„Pokud bych si měl vybrat z těch dvou, dal bych důvěru Pochettinovi. Zná Premier League, umí pracovat s mladými. Ale potřebuje dostatek času, aby týmu vtiskl svůj styl. Když ho dostane, myslím, že by si vedl dobře,“ dodal Rooney.