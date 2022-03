Pogba otevřeně o depresích: Když máte peníze, přece si nemůžete stěžovat

„Občas ani nevíte, že máte deprese. Jen chcete být sami, izolovat se od ostatních,“ řekl někdejší nejdražší fotbalista planety francouzskému deníku Le Figaro.

„Začalo to, když jsem byl v Manchesteru United pod Mourinhem. Sám sebe jsem se ptal, jestli je to všechno má chyba. Takové pocity jsem zažíval poprvé v životě.“

Do klubu, z jehož mládeže odešel do Juventusu, se vrátil v létě 2016, tedy ve stejnou dobu, co Mourinho na lavičce vystřídal Louise van Gaala. United za něj zaplatili 89 milionů liber, což byla rekordní částka.

Na konci první společné sezony vyhráli Evropskou ligu, poslední trofej, kterou anglický klub získal.

Příští léto Pogba ještě svou sbírku titulů rozšířil o tu ve fotbale nejcennější: s Francií ovládl mistrovství světa. O medaili však přišel při nedávném vloupání.

Dobrý vztah, který s Mourinhem od počátku angažmá měl, najednou po jeho návratu z mistrovství ochladl. Portugalský kouč ho zbavil možnosti být kapitánem při absenci tehdejšího lídra Antonia Valencii bez bližšího vysvětlení, což rozdmýchalo neslavnou hádku na tréninku.

„Kdysi jsem měl s Mourinhem skvělý vztah a každý to viděl. A další den najednou obrat. Netušil jsem proč a bylo to divné. Ani to nedokážu pořádně vysvětlit, protože fakt nevím,“ líčil Pogba v interview pro Sky Sports, když v prosinci 2018 Mourinha po sérii neúspěšných výsledků nahradil na lavičce Ole Gunnar Solskjaer.

K těžkým chvílím, které zažíval v Mourinhově éře, se po letech vrátil.

„Nechci, aby tyhle negativní momenty zastínily všechny mé úspěchy. Ale není to tak úplně lehké,“ řekl Pogba.

„Když jsem se s tím nedokázal vypořádat sám, hodně mi pomohl strýček Pat (Patrice Evra). Jako bývalý hráč to sám zažil, takže rozuměl mým pocitům,“ vzpomínal Pogba. „Mluvit o tom a zároveň být vyslechnutý ohledně vzteku a té sžírající deprese je pro mě nesmírně důležité.“

Hovory s bývalým fotbalistou francouzské reprezentace a Manchesteru United mu ulevily.

„Ale my přece vyděláváme hodně peněz, tak si nemůžeme na nic stěžovat,“ řekl Pogba. „Ale pravda je taková, že vás to před negativními emocemi neuchrání.“

„Jen proto, že vyděláváte spoustu peněz, musíte být pořád šťastní? Tak život nefunguje. Ale ve fotbale se na to nebere ohled, přestože nejsme žádní superhrdinové, ale lidské bytosti,“ uzavřel.